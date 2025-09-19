Cartelera: Mark Hamill regresa con una historia de Stephen King

Mark Hamill interpreta a un siniestro militar en la película Camina o muere (The Long Walk) del director de Juegos del Hambre, Francis Lawrence.

La cinta está basada en una novela de Stephen King, un autor al que vuelve el eterno Luke Skywalker luego del filme La vida de Chuck que también estuvo en la cartelera peruana.

En una entrevista con Los Angeles Times, el actor comentó que cuando el director Mike Flanagan lo convoca para La vida de Chuck, pensó que se trataría de una historia más cercana a Camina o muere. “Pensé que se trataría de la película de terror sobrenatural más épica de todos los tiempos. Así que me sorprendió lo equivocado que estaba. Y me equivoqué realmente, porque esperaba algo espantoso y terrorífico, pero es sumamente cálida, optimista y hermosa. En parte, es culpa mía, porque Stephen King es un escritor mucho más versátil de lo que se le reconoce. Ha hecho muchos trabajos que no tienen nada que ver con lo sobrenatural, los monstruos o los vampiros. Ahora bien, The Long Walk sí está dentro de su ámbito habitual. Aunque no es sobrenatural, la premisa que maneja es espeluznante y la ejecución de la historia es desgarradora”.

La película es la adaptación de la primera novela escrita por el autor estadounidense. En el guion, Hamill es The Major, un militar que envía a cien jóvenes a caminar sin descanso. Si se detienen o bajan la velocidad, recibirán avisos. En la cuarta vez, serán asesinados.

La historia tiene una crítica social que recuerda a la trama de la serie El juego del calamar y plantea que solo uno de ellos podrá sobrevivir. El actor había leído la novela y cuando habló con el director le dijo que, de alguna forma, ya conocía a su personaje.

“Cuando hablé por primera vez con el director Francis Lawrence, le dije: ‘Conozco a este tipo porque lo he visto’. Mi padre estaba en la Marina. Cuando vivíamos en territorio estadounidense, no vivíamos en la base. Teníamos nuestra propia casa. Pero en mi penúltimo y último año de instituto, nos trasladaron a Japón. Vivíamos en la base (...) Y veía allí a esos tipos haciendo correr a los soldados, obligándolos a hacer calistenia en medio del calor abrasador de agosto. Eran brutales. ‘Son todos unos gusanos’, decían. Yo pensaba: ‘Dios mío, ¿qué está pasando aquí?’ Sin duda, eso me disuadió de pensar que quería ser marino, porque eran unos capataces inhumanos, enfadados y horribles”.

Para él, Camina o muere se estrena en un momento preciso. “Me parece que el estreno es oportuno en el sentido de que la gente se dará cuenta si solo está viendo noticias. Los gobiernos autoritarios son reales y puede suceder, y puede sucederte”.

Hamill ha conocido a una nueva generación de actores y comentó que se siente impresionado con el casting. “Son algunos de los mejores jóvenes talentos que he visto en mucho tiempo. Garantizo que todos ellos tienen por delante una carrera espectacular”. No se retirará de la actuación, pero a GamesRadar+ le ha dicho que en esta etapa de su carrera prefiere otro tipo de proyectos. “Le dije a mi agente que seguiré haciendo doblaje, pero ya no me entusiasma viajar y estar lejos de mi familia. Con la animación haces sesiones de cuatro horas y regresas a dormir a tu propia cama. Ya no tengo esa pasión”.