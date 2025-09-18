HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Superman’ llega a HBO Max: trama y fecha de estreno de la icónica película de James Gunn

‘Superman’, uno de los mayores éxitos de taquilla del año, llega a las plataformas. El filme presenta a Clark Kent enfrentando el desafío de equilibrar su vida como kryptoniano y humano, con Lex Luthor como principal antagonista.

'Superman', la esperada película de James Gunn, debuta en HBO Max el 19 de septiembre. Foto: composición Omar Neyra/La República
'Superman', la esperada película de James Gunn, debuta en HBO Max el 19 de septiembre. Foto: composición Omar Neyra/La República | Foto: composición Omar Neyra/La República

Uno de los estrenos más esperados del año, 'Superman', aterriza en HBO Max. La nueva cinta del icónico superhéroe, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, se sumará al catálogo de la plataforma este viernes 19 de septiembre, como parte de la iniciativa Del cine a HBO Max, que acerca los grandes éxitos de taquilla directamente al streaming.

Este lanzamiento marca no solo el regreso de una de las figuras más influyentes de la cultura pop, sino también una oportunidad para explorar una visión renovada de Clark Kent, en tiempos donde los héroes se enfrentan a desafíos más reales y profundos. Además, la película tendrá su estreno en el canal lineal HBO el sábado 20 de septiembre.

PUEDES VER: ¿Dónde ver todas las películas y series de Superman en streaming?

lr.pe

¿Cuál es la trama de ‘Superman’?

La cinta marca el regreso del icónico superhéroe en una producción en solitario tras más de una década. En esta historia, Superman enfrenta el reto de equilibrar su identidad como kryptoniano con su vida humana como Clark Kent (David Corenswet), criado en Smallville, Kansas. En un contexto donde sus principios son cuestionados y la bondad parece pasada de moda, el Hombre de Acero deberá hacer frente a la amenaza de Lex Luthor (Nicholas Hoult) y a las consecuencias que este villano genera en la sociedad.

A lo largo del tiempo, Superman ha tenido numerosas adaptaciones en cine y televisión. Desde la legendaria actuación de Christopher Reeve hasta las versiones más actuales, el superhéroe ha demostrado una extraordinaria capacidad para reinventarse y seguir cautivando a nuevas generaciones.

PUEDES VER: ‘Superman 2025’: revelan cuánto habrían cobrado los protagonistas de la nueva película de DC

lr.pe

Elenco de ‘Superman’

La película reúne a varios personajes emblemáticos del universo de Superman, entre ellos Lois Lane (Rachel Brosnahan), Linterna Verde (Nathan Fillion), Mujer Halcón (Isabela Merced) y otros más que enriquecen la trama.

Bajo la dirección de James Gunn (El escuadrón suicida), esta producción marca el inicio de una nueva era para el universo cinematográfico de DC, combinando acción, humor y emoción en una propuesta fresca y renovada.

