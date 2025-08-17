HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Muere Terence Stamp, el legendario actor británico que dio vida al General Zod en la saga de Superman

Reconocido por su papel como el general Zod en 'Superman' y su versatilidad, Stamp dejó una marca imborrable en más de 60 películas, como 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' y 'Star Wars'.

Terence Stamp es conocido por interpretar al General Zod en las dos primeras películas de 'Superman'.
Terence Stamp es conocido por interpretar al General Zod en las dos primeras películas de 'Superman'. | Foto: composición LR/CNN en Español/La Jornada

El mundo del cine se despide de una de sus figuras más emblemáticas. Terence Stamp, reconocido por su larga trayectoria como actor, que se extendió por más de seis décadas, y por su capacidad para interpretar personajes memorables, murió a los 87 años. Su familia confirmó la noticia, lo que generó un profundo vacío entre sus seguidores. Stamp alcanzó fama internacional por su papel como el general Zod en la saga de 'Superman', aunque su versatilidad también le permitió destacar tanto en producciones independientes como en grandes éxitos de Hollywood.

Terence Stamp ha tenido una larga trayectoria como actor durante más de 60 años. Foto: Bio Bio Chile.

Terence Stamp ha tenido una larga trayectoria como actor durante más de 60 años. Foto: Bio Bio Chile.

La pérdida de uno de los actores más emblemáticos del mundo Hollywood

El reciente fallecimiento del actor británico no solo conmovió a su familia, sino también al mundo de Hollywood, que lo recuerda por haber actuado en más de 60 películas a lo largo de su carrera, entre ellas ‘Lejos del mundanal ruido’, ‘Vengar la sangre’, ‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’ y su papel como el canciller Valorum en el episodio I de ‘Star Wars: La amenaza fantasma’.

La confirmación de la muerte del actor por parte de su familia causó gran impacto a nivel internacional. “Deja tras de sí una obra extraordinaria, como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente en los años por venir”, expresaron en un comunicado. Asimismo, pidieron respeto a su intimidad en este difícil momento, dejando en claro que el recuerdo de Stamp permanecerá vivo a través de su legado artístico.

Su legado que perdurará para siempre en la retina de los cineastas y cinéfilos

La carrera cinematográfica de Terence Stamp inició en 1962 con la película Billy Budd. En esa cinta interpretó a un tripulante del HMS Avenger. Más adelante, obtuvo una nominación al Óscar como mejor actor secundario y un Globo de Oro como actor revelación.

Sin embargo, su fama se consolidó a nivel internacional recién en 1978 y 1980, cuando interpretó al memorable villano general Zod en las dos primeras películas de ‘Superman’.

Con una carrera ya consolidada, asumió un gran desafío al interpretar a una mujer transgénero en la comedia australiana ‘Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto’. Luego participó en múltiples proyectos televisivos y también prestó su voz al personaje de Jor-El en la serie ‘Smallville’.

En cuanto a su vida privada, fue vinculado sentimentalmente con varias celebridades de la época, como Julie Christie, Jean Shrimpton y Celia Hammond. No obstante, en 2002 contrajo matrimonio con la farmacóloga australiana Elizabeth O'Rourke, de quien se divorció en 2008.

