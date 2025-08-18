Festival de Cine de Lima: Brasil, Chile y Perú ganan los premios de esta edición

El Festival de Cine de Lima cerró su programación con uno de los documentales más políticos: Uyariy (Escuchar) de Javier Corcuera. La película peruana sobre la represión del 9 de enero de 2023 en Juliaca. El público dejó sus butacas y se paró para protestar contra la violencia en el gobierno de Dina Boluarte. En las butacas algunos mostraban fotografías de sus familiares, en el escenario estaba la bandera peruana manchada y un cartel que decía: “Justicia para las víctimas”.

Corcuera presentó Uyariy en la sección Galas y este largometraje precedió la ceremonia de clausura en la que triunfó la película brasileña sobre la dictura militar en la década del 70: El agente secreto.

La película de Kleber Mendonça Filho protagonizada por Wagner Moura fue nominada a la Palma de Oro de Cannes, festival en el que logró los premios de la mejor dirección y mejor actor. En Lima fue la mejor película de la competencia de largometrajes de ficción y el premio de la crítica internacional.

El premio a la mejor ópera prima fue para la producción dirigida por el chileno Diego Céspedes, La misteriosa mirada del flamenco. La película premiada en Cannes, da visibilidad a la comunidad LGTBI durante la epidemia de VIH.

En cuanto al cine peruano, Runa Simi, el documental que sigue la historia del artista Fernando Valencia, quien busca contactar a Disney para hacer el doblaje en quechua de El Rey León, fue elegida por el público como la mejor película. Además, obtuvo la mención honrosa en la competencia documental y fue elegido el mejor filme por APC Signis Perú.

En la competencia peruana destacó Los inocentes de Germán Tejada. La cinta narra la historia de un adolescente en un contexto hostil que lo lleva a unirse a un robo para demostrar su masculinidad. El filme logró también el premio del jurado para la mejor dirección.

Y Políticas familiares, el documental dirigido por Martín Rebaza Ponce, se quedó con el premio especial otorgado por el jurado. La película recorre el viaje del cineasta que regresa a Perú y filma la campaña política de su padre quien decide postular por el partido que representa a Alberto Fujimori. “Fue un dictador”, se dice en el documental.

En tanto, la comunidad PUCP eligió a 1982, de García JC como la mejor película. La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes recibió el premio del Ministerio de Cultura. En la sala del Teatro NOS, rindieron homenaje a la trayectoria de la primera actriz Haydée Cáceres.