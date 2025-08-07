HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Estrenan tráiler de 'The Paper', la serie spin-off de 'The Office' con el regreso de un entrañable personaje

La serie se estrenará en septiembre de este año y comparte el mismo estilo que su predecesora, ahora situada en un periódico de Estados Unidos.

Peacock estrena avance de 'The Paper' y confirma su fecha de estreno
Peacock estrena avance de 'The Paper' y confirma su fecha de estreno | Foto: Composición LR / Peacock / NBC

'The Paper', la serie derivada de 'The Office' ha estrenado su tráiler de presentación. El nuevo show americano trae estrellas como Domhnall Gleeson y el regreso de un icónico personaje de la serie original. La serie, anunciada en julio de este año, se ambientará ahora en Ohio, donde un periódico en decadencia recibirá a un nuevo editor que buscará la permanencia del diario en la era digital.

La serie se estrenará en Estados Unidos por el servicio de streaming Peacock, este 4 de septiembre. Aunque aún no se confirma cómo llegará a Latinoamérica, la serie sorprendió a los fans con el regreso de Óscar Núñez, actor que participó en la serie original como Óscar Martínez, un contador. Según el avance, el personaje será el mismo y estará en contra de la grabación del documental en el medio de prensa.

¿Qué sale en el avance de la serie spin-off de 'The Office'?

El tráiler inicia con una mención al anterior 'sujeto de estudio'. Recordemos que en el mundo de 'The Office', Dunder Mufflin era seguido por un grupo de documentalistas que graban el día a día de la compañía. La fórmula se repite, pero ahora con el 'Toledo Truth Teller' un periódico en decadencia que busca volver a ser relevante en la era digital. Para ello, contratan a Ned Sampson (Gleeson), quien será el nuevo editor en jefe, encargado de las reformas en el diario.

El avance continúa mostrando las situaciones que afrontará, como contratar a un grupo de reporteros voluntarios que no saben nada de periodismo. Al final, muestran a Óscar Martínez, extrabajador de Dunder Mifflin, que se molesta por la entrada del equipo de grabación. "No otra vez. No he aceptado nada de esto", dice el personaje, sorprendiendo a los seguidores de la serie. Aún no se confirma si el contador permanecerá en la serie como un personaje recurrente, pero su visita confirma que esta historia sucede en el mismo 'universo' que 'The Office'.

¿Quiénes están a cargo de 'The Paper'

La serie está a cargo de Greg Daniels y Michael Koman, co-creadores de 'The Office'. Pese a su parecido en el formato de filmación (falso documental), ambos han remarcado la distancia entre 'The Paper' y la serie original. El medio estadounidense, Deadline, confirmó que no sería un reinicio, sino una serie nueva que usará la fórmula anterior para contar una nueva historia. Otros miembros del reparto en esta nueva sitcom son Molly Ephraim, Tracy Letts, Sabrina Impacciatore y Chelsea Frei.

'The Office' fue una serie producida por NBC que fue emitida entre el 2005 y el 2013. La serie tuvo como protagonistas a Steve Carell y a los jovencísimos John Krasinski, Jenna Fischer y Rainn Wilson, que iniciaban en el mundo del espectáculo. La historia original es del comediante británico Ricky Gervais, que creó una versión inglesa del programa, que luego fue adaptada para el público americano. La serie inglesa solo duró dos temporadas.

El show marcó una tendencia de usar planos y movimientos de un documental, y remover las risas de fondo, algo característico de las sitcoms hasta ese momento. Esta decisión inspiró a series como 'Modern Family', 'Glee', 'Brooklyn Nine-Nine' y 'Parks & Recreations', donde también trabajó Michael Schur, uno de los guionistas de 'The Office'. La serie también ganó popularidad gracias al streaming, donde nuevas generaciones pudieron conocer la historia de Michael Scott y sus trabajadores.

