Federico Kukso: "La saga 'Jurassic' tiene una dimensión política y crítica muy fuerte"

¿Quiénes son los ‘monstruos’? Hay películas que tienen un efecto cultural importante y, en este caso, científico. Cada cinta de la saga que inició Steven Spielberg en los 90 se vuelve a transmitir en televisión y, Federico Kukso, escritor, periodista y experto en la historia de los dinosaurios, piensa que puede haber una nueva generación de paleontólogos gracias a Jurassic World. Antes de la primera película (Jurassic Park, 1993) se conocían solo 300 especies. “Hoy se conocen 3.000. Se descubren, por año, alrededor de 40 especies”, nos comenta por Zoom. “Hay un antes y un después en la historia de la ciencia con estas películas”.

El impacto fue tal que existe una generación de investigadores llamada Jurassic Park. “Despertó el interés en estos dinosaurios; hubo mayor financiamiento y eso llevó a que se descubrieran muchos más”, dice el periodista científico sobre el trabajo también de paleontólogas y de paleobotánicas. “Ahora que estas películas van a estar en televisión, van a seguir alimentando la vocación de niños y niñas, o sea, no solamente pensar en los chicos como masculino, ¿no? Hay una corriente nueva de nombrar a dinosaurios como hembras. De hecho, un dato curioso de la saga es que todos los dinosaurios que aparecen son hembras, porque han sido clonadas. Pero hay una cosa de género muy marcada, de masculinidad, cuando en realidad el T-Rex que se ve es una T-Rex”.

Esta semana se estrenó en los cines Renace, la última película de una saga que busca no extinguirse. La historia ya nos planteaba intereses corporativos, la clonación humana y la intención de utilizar a los dinosaurios como armas. En tiempos de polarización política y de violencia, Kukso comenta que la relectura de cada película tiene, incluso, un efecto mayor.

“Con verlas varias veces vas advirtiendo aspectos políticos más fuertes. Uno de los temas centrales de estas películas es la avaricia corporativa, ¿no? Y me parece que es un tema que tiene que ver mucho con la actualidad. El poder de los megamillonarios, que creen que pueden modificar la naturaleza, entonces, tiene una dimensión política muy fuerte, una crítica muy fuerte”, comenta el argentino. Para él, la saga nos deja claro quiénes son los monstruos. “¿Los dinosaurios o el ser humano que destruye la naturaleza solamente por un fin económico? Entonces me parece que los seres humanos son los monstruos, no es el pobre T-Rex. Es algo que atraviesa esta película y me parece que es un tema muy moderno”.

El periodista que escribió el libro Dinosaurios del fin del mundo, cree que uno de los mayores méritos de la saga (con un guion inicialmente rechazado) fueron los primeros protagonistas. “Me gustaron las dos primeras porque los protagonistas son científicos: un paleontólogo y una paleobotánica. Lo que tuvo de disruptivo es mostrarte al investigador no como un personaje secundario, un bobo o un despistado como Ross en Friends. Me parecía genial que estén frente al millonario que hacía el parque, el abuelito que parecía buenito (sonríe), pero en los libros es mucho más malo. Más allá de la historia, es mostrarte la curiosidad, el asombro. Ese momento de la primera película, cuando ven al dinosaurio por primera vez, nos parece que eso es cine y eso es también ciencia”.

Sudamérica también está presente en la saga. En este continente vivieron dinosaurios de más de 10 metros de alto. “Salvo Paraguay, en todos los países de Latinoamérica se han descubierto dinosaurios”, comenta. En Dominion el antagonista es un Giganotosaurus, basado en el dinosaurio de más de 12 metros de alto descubierto en la Patagonia. “La paleontología, en general, tiene su mirada muy centrada en Latinoamérica. De hecho, en Perú, se descubrió un Titanosaurio (en Bagua). Se han descubierto una cantidad de cocodrilos fósiles antiguos, de ancestros de ballenas. La riqueza paleontológica de Perú es increíble y Argentina es una potencia paleontológica”.

Steve Brusatte, quien asesoró a la producción de Jurassic World: Dominion, es parte de la generación de paleontólogos llamada Jurassic Park. Kukso coincide con él en que los seres humanos deberíamos aprender de su historia. “Ellos son un gran baño de humildad, en el sentido de dejar de creer que somos los reyes de la Tierra. Vivieron 160 millones de años y desaparecieron. Nos puede pasar lo mismo. En este caso, nosotros somos nuestro propio meteorito. Nosotros somos nuestra propia amenaza, ¿no? Y me parece que conocer de estas especies ayuda mucho a aprender cómo se adaptaron. Se habla mucho de que no solamente el meteorito provocó la extinción, sino que luego hubo grandes cambios climáticos. Entonces, estudiar a los dinosaurios también te ayuda. Tienen esta dimensión filosófica de preguntarnos, de salir de la actualidad, de las discusiones y pensar que monstruos como (Donald) Trump van a desaparecer. Nos ayuda a tener esa visión de largo plazo y pensar cómo la Tierra va cambiando y cuál va a ser nuestro legado”.

La saga nos mostraba que los dinosaurios podían ser utilizados como armas. ¿Qué te parece que una superproducción siga muy ligada a la ciencia y busque asesorarse?

Esa es la gran discusión, ¿no? De que no son documentales, y me parece que esas críticas de: ‘ah, pero los dinosaurios no eran así’, está bueno que se hagan. Pero las películas, en general, no hay que tomarlas al pie de la letra. Me parece genial que cada vez más producciones tengan asesores científicos, que no sea cualquier cosa, porque se han visto producciones que son cualquier cosa, ¿no? Entonces, tener un asesor le da un pie de verosimilitud, sobre todo porque son más que películas; para mí son fenómenos culturales que van más allá del cine. La gran riqueza y la permanencia de esta saga va más allá de las especies que te muestran y de los muñequitos, ¿no? Y del parque temático en Estados Unidos. Me fascina pensar que los paleontólogos actuales se llaman generación Jurassic Park.