Demandan a Tyler Perry, el director de 'Harta', por acoso y agresión sexual: exigen US$260 millones en daños y perjuicios

Tyler Perry, reconocido productor, director y actor estadounidense, y dueño de la exitosa franquicia Medea, enfrenta una demanda por violencia de género, acoso y agresión sexual impuesta por Derek Dixon, actor que participó en 85 episodios de The Oval, serie también producida y creada por Perry.

El intérprete, quien acusa al empresario de haber utilizado su poder en la industria para crear entre ellos una "dinámica coercitiva y sexualmente explotadora" durante años, está solicitando a la Justicia la cantidad de US$260 millones en daños y perjuicios. Mientras tanto, el representante legal de Perry ha calificado estas acusaciones como un intento de "extorsión".

¿De qué se acusa a Tyler Perry?

Según la demanda presentada en Los Ángeles, Tyler Perry habría ofrecido oportunidades laborales a Dixon para luego someterlo a un cada vez más creciente acoso sexual, donde también se presentaron situaciones de agresión y lesiones. Añade que Perry tenía completo poder sobre su situación laboral, y que se aprovechaba de esto, al tomar represalias en caso no respondiese a sus insinuaciones.

“Tyler Perry ha estado usando su poder e influencia para molestar, abusar y agredir sexualmente a empleados y actores impresionables y vulnerables que recurren a él en busca de orientación y mentoría”, se puede leer en el documento legal. En el mismo, se señala que Dixon habría declinado de manera sutil a las insinuaciones de Perry, alegando que no estaba interesado en sexo.

En la denuncia, también se indica que el director habría enviado mensajes a Perry aparentemente amenazándolo para que no revelara detalles de esta situación mientras se encontraban en las grabaciones de The Oval. "Escúchame. Si le dices al elenco que tú y yo tenemos una nueva amistad, te estás exponiendo a muchas preguntas y tonterías. Quieres que sepan que estás ahí por tu talento y no porque tengamos una amistad", puede leerse.

¿Cómo se conocieron Derek Dixon y Tyler Perry?

Según se indica en la demanda, el productor habría "seleccionado" a Dixon al momento de conocerse, en 2019, en un evento de inauguración del estudio de Perry. El demandante trabajaba como empleado para la empresa que organizó la fiesta y Perry empezó a hacerle preguntas "sobre su situación laboral" y si este "era actor".

Así, comenzó a enviarle mensajes que, en un principio, se concentraban en sus metas y aspiraciones como profesional, pero que luego escalarían hasta el ofrecimiento de un pequeño papel que "podría volverse mucho más importante" en uno de sus programas, "estableciendo así la primera etapa de una serie de ofertas de quid pro quo cada vez mayores", de acuerdo al documento legal.

Poco después de este primer trabajo, en 2019, Perry invitó a Dixon a su casa para conversar respecto a un proyecto. Según se puede leer en el documento, el productor habría pedido a Dixon no manejar de regreso a casa, puesto que habían estado bebiendo alcohol. Convencido, el actor decidió quedarse a dormir en uno de los cuartos de invitados. Sin embargo, contó que más tarde Perry habría entrado a su habitación y comenzó a tocarlo de manera inapropiada.

¿Quién es Tyler Perry?

Tyler Perry es un multimillonario empresario de Hollywood, dueño de una variedad de estudios de cine y televisión en Atlanta. Cuenta con una alianza con Oprah Winfrey Network, y es actor, productor y director de series como The Oval y Ruthless; además de ser dueño de la exitosa saga cinematográfica Madea.

Ante estas acusaciones, el representante legal de Perry ha negado todo, y lo calificó como un intento de "extorsión". En un comunicado a la prensa, Matthew Boyd declaró que “se trata de un individuo que se acercó a Tyler Perry para lo que ahora parece ser nada más que una estafa”, refiriéndose a Dixon. “Pero Tyler no se dejará presionar y confiamos en que estas acusaciones falsas de acoso fracasarán”, añadió.