Zoe Saldaña, actriz de ascendencia dominicana, obtuvo este domingo su primer Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto gracias a su interpretación de la abogada Rita Mora Castro en el narcomusical 'Emilia Pérez'.

La polémica película de Jacques Audiard le permitió a la actriz estadounidense llevarse la codiciada estatuilla dorada. Luego de su triunfo, Saldaña brindó una declaración en rueda de prensa sobre las críticas que ha recibido la cinta por parte del público mexicano. Como es sabido, muchos han expresado su rechazo a la forma en que se representa a México y cómo se abordan temas sensibles como la violencia y las desapariciones.

Zoe Saldaña defiende 'Emilia Pérez' de las críticas

En la conferencia de prensa tras la ceremonia de premiación, la periodista mexicana Cristina Ibáñez cuestionó a Zoe Saldaña sobre el descontento que 'Emilia Pérez' ha generado en el público mexicano. Con el Oscar en mano, la actriz respondió que no está de acuerdo con los comentarios, ya que la cinta no se centra en representar a México. En otro momento, la popular 'Gamora' en Marvel, respondió que no tenía arrepentimientos.

“Venimos de un lugar de amor y me mantendré firme en eso. No comparto su opinión. Para mí el corazón de esta película no es México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre mujeres, y estas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza, y estas mujeres siguen siendo mujeres muy universales que luchan todos los días. Como intentar sobrevivir a la opresión sistémica. Y tratando de encontrar las voces más auténticas, así que me mantendré en eso”, fueron las declaraciones de la actriz de origen dominicano.

En 'Emilia Pérez', Zoe Saldaña da vida a Rita Mora, una abogada que es reclutada por el jefe de un temido cartel mexicano (Karla Sofía Gascón). Su misión es ayudarlo a cumplir un deseo inesperado: someterse a una transición de género para convertirse en mujer. Aunque su personaje se encarga de gestionar todo el proceso legal, el pasado no tarda en reaparecer como una amenaza latente y junto al resto de protagonistas se enfrentarán a diversos peligros.

Zoe Saldaña ganó el Oscar 2025 a mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, entre lágrimas, ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en 'Emilia Pérez'. A sus 46 años, la actriz ganó su primer premio de la Academia y se impuso en la categoría frente a otras grandes estrellas: Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (El Brutalista), Isabella Rossellini (Cónclave) y Monica Barbaro (Un completo desconocido).

La actriz, conocida por sus papeles en 'Avatar' y 'Los Guardianes de la Galaxia', conmovió al público con un discurso en el que reivindicó sus raíces latinoamericanas. “Mi abuela vino a este país en 1961. Soy la orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños y dignidad y manos que trabajan duro. Soy la primera americana de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia, y sé que no seré la última. El hecho de que estoy recibiendo un premio por un papel en el que tuve la oportunidad de hablar y cantar en español, mi abuela, si estuviese aquí, estaría tan emocionada. Esto es para mi abuela”, dijo Saldaña desbordada por las lágrimas, mientras el público la ovacionaba.