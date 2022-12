Camille Razat: “Te enamoras de la persona, no del género”

A sus 28 años, Camille Razat es una cotizada modelo francesa. Inició su carrera en la pasarela cuando tenía 16 años; sin embargo, su salto a la actuación llegó en el 2015 cuando debutó en la miniserie francesa ‘The Disappearance’, emitida por la cadena France 2 con el papel de Lea Morel. En el 2018 protagonizó las comedias ‘(Girl) Friend’ y ‘Girls with balls’, y luego algunos cortometrajes.

En el 2019 decidió estudiar para reportera y hasta consiguió aplicar en un curso para convertirse en corresponsal de guerra ; no obstante, el destino que siempre tiene la última palabra tenía otros planes para ella. Ingresó al elenco de la serie de Netflix ‘Emily en París’, y de la noche a la mañana se convirtió en toda una celebridad cuando asumió el papel de Camille.

En la primera temporada de la historia, cuando la estadounidense Emily (Lily Collins) llega a París por trabajo, Camille se convierte en su mejor amiga. Pero, sin saberlo, Emily se enamora de su novio, el chef francés Gabriel (Lucas Bravo) armándose un incómodo triángulo amoroso.

En la segunda, Camille desilusionada rompe su amistad con Emily. En este punto de la historia, la modelo deslizó en varias entrevistas que le hubiera gustado que se diera un romance entre ellas. “Es tan moderno, es lo que sucede hoy. Creo que ayudaría con la representación de las personas que no necesariamente la tienen en esta serie en particular”, dijo a Cosmopolitan UK.

Y parece que sus proyecciones se hicieron realidad, pues en esta tercera temporada que se acaba de estrenar esta semana en Netflix, la vida de Camille da un vuelco completo. No tiene un romance con Emily, pero sí un affaire con una artista, Sofía (Sofia Sideris), sin que Gabriel con quien se ha comprometido en matrimonio sospeche nada. La República conversó por Zoom con la actriz.

Amigas. Con Ashley Park (Mindy) y Lily Collins (Emily). Foto: difusión

- Camille tiene un romance con una artista, pero nunca antes se mencionó que ella perteneciera a la comunidad LGTB. ¿Crees que es importante mostrar esta relación para resaltar estas identidades como normales?

- Creo que es muy importante, en términos de representación, que veamos a Camille como una persona bisexual. En términos personales, creo que es posible amar a dos personas al mismo tiempo para empezar. Pero al mismo tiempo, pienso que te enamoras de la persona y no del género.

“En verdad creo en eso profundamente y diría que la actriz que interpreta a Sofía fue una persona muy genuina y fue muy sencillo hacer esas escenas con ella , a pesar de que fue un poquito ‘triki’ porque el primer día que llegamos al set hicimos las escenas desnudas, así que fue extraño. Pero salió bien y creo que es una buena storyline para Camille. Creo que la gente lo va a apreciar tanto como yo lo hago, espero”, agrega.

Sobre la manera en cómo se retrata a los franceses en la serie y el escepticismo que se levantó entre sus paisanos en las primeras temporadas de ‘Emily en París’, opina: “En verdad pienso que es muy francés amar-odiar y eso fue una parte, creo que ha sido una buena storyline de Alfie porque se presenta como un antagonista, pero también he escuchado de gente, que son mis amigos, que han visto la primera y segunda temporada que decían: ‘en realidad no me gustó mucho’, pero vinieron a la première de la tercera temporada hace unos días y dijeron: ‘ahora mismo la amo’. Así que espero que podamos conquistar esto tan fuerte como podamos”.