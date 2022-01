Guy Williams y su solitario final: el Zorro de los años 50 que murió en Argentina

Años atrás, la televisión peruana emitió una serie que reunió a grandes y chicos frente al televisor: El Zorro. Con emisiones en Panamericana Televisión y Latina, la ficción protagonizada por Guy Williams nos llevó a conocer la versión del héroe enmascarado que luchaba por la justicia en California.

Pero, más allá de recordar la historia producida por Disney a fines de 1950, en esta nota repasamos la vida de su protagonista, quien pasó sus últimos años en Argentina alejado de su familia y de la fama que algún día disfrutó.

Guy Williams: el hombre detrás de la máscara del Zorro

Williams, quien nació el 14 de enero de 1924 en Nueva York bajo el nombre de Armando Joseph Catalano, logró tener una carrera importante en la televisión, la cual cobró mayor notoriedad entre 1957 a 1961, cuando fue elegido para dar vida a Diego de la Vega, El Zorro.

De acuerdo a un informe de The New York Times, el actor fue moldeado para el personaje, pero sus características físicas le dieron un plus adicional para quedarse con el papel. “El mismo Walt Disney entrevistó a Guy e inmediatamente le pidió que se dejara un bigote, no muy largo ni muy grueso, para que sea perfecto”, se lee.

Guy Williams dio vida a el Zorro en la década de los años 50. Foto: Disney

El padre de Guy Williams y cómo le ayudó en su personaje

El actor tuvo otra ventaja para el papel: su padre era un ávido esgrimista que le enseñó este deporte. Cuando llegó el momento de interpretar al personaje, Williams tomó un curso con el esgrimista belga Fred Cavens, quien había enseñado tanto a Douglas Fairbanks como a Tyrone Power en sus respectivos largometrajes sobre el Zorro. También llevó lecciones de guitarra y equitación.

El fin del Zorro y sus viajes a Argentina

Cuatro años después de interpretar al Zorro, aparecer en varios capítulos de Bonanza y ser parte de la serie Perdidos en el espacio (1965-1968), el intérprete viaja a Argentina al ver que la ficción, que se emitía en dicho país, era todo un éxito. El actor llegó en 1973 y fue recibido como toda estrella de cine. Durante 10 años, Guy Williams vivió una segunda fama.

Años finales: la solitaria muerte de Guy Williams y la anécdota de Mirtha Legrand

Años después, Guy Williams se separó de su esposa Janice y decidió radicar en Argentina, donde conoció a Araceli Lizaso, con quien inició una relación. El 30 de abril de 1989, vecinos del actor ingresaron a su departamento de Buenos Aires al no saber nada de él. El intérprete fue encontrando muerto en medio de la sala. Se informó que su deceso se había producido debido a un ataque al corazón, ocho días antes de ser hallado.

Quien habló sobre él en televisión años después fue la popular conductora de la televisión argentina Mirtha Legrand, cuyas declaraciones desataron más de un comentario al revelar detalles de su solitaria despedida. “Era un hombre encantador. Yo fui al entierro. Éramos dos personas: Fernando Lúpiz y yo. Fuimos a Chacarita y me impresionó, porque sobre el ataúd le habían puesto la bandera de los Estados Unidos, algo que me impresionó”, relató.