Este domingo 19 de septiembre de 2021 se celebrarán los Premios Emmy 2021, ceremonia que premia lo mejor de la televisión, según la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Sin embargo, el 11 y 12 de septiembre se anunciaron a los primeros ganadores que destacan los rubros técnicos en distintas series televisivas . A continuación te daremos la lista completa de los ganadores anunciados antes de la gala central.

Mejor serie documental: Secrets of the whales (Disney+)

Mejor película documental: Boys state (Apple TV+)

Dirección en documental o no ficción: Kirsten Johnson (Dick Johnson is dead – Netflix)

Guion en no Ficción: Vickie Curtis, Davis Coombe y Jeff Orlowski (The social dilemma • Netflix)

Reality: Queer eye (Netflix)

Host en no ficción: Stanley Tucci (Stanley Tucci: searching for Italy – CNN)

Mejor narrador: Sterling K. Brown (Lincoln: divided we stand – CNN)

Serie animada: Primal (Adult Swim)

Mejor actuación de voz: Maya Rudolph (Big mouth – Netflix)

Mejor programa animado en formato corto: Love, death + robots (Ice – Netflix)

Mejor serie en formato corto, no ficción: Uncomfortable conversations with a black man (YouTube)

Fotografía en no ficción: David Attenborough: A life on our planet (Netflix)

Edición en no ficción: The social dilemma (Netflix)

Edición de sonido en no ficción: The Bee Gees: how can you mend a broken heart (HBO)

Mezcla de sonido en no ficción: David Attenborough: a life on our planet (Netflix)