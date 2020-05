Disney quiere a Andy Serkis para interpretar a Freezer en live-action de Dragon Ball Z

Desde hace meses, distintos medios especulan acerca de una posible película de acción real de Dragon Ball Z que estaría siendo desarrollada por Disney. Incluso, portales se animan a aseverar que la compañía preparará todo un universo cinematográfico alrededor de la creación de Akira Toriyama en la que incluso estrenarán una serie live-action.

Si bien los informes indicaban que Disney apostaría por un elenco completamente de origen asiático para la cinta en el que posiblemente esté incluido Henry Golding, protagonista de Crazy Rich Asians, como Vegeta, una nueva actualización de la información arrojaría más luces acerca del proyecto.

De acuerdo con el medio especializado We Got This Covered, ‘Mouse House’ tiene a Andy Serkis como la primera opción para interpretar al villano Freezer. La decisión del gigante del entretenimiento se basaría en la experiencia del actor dando vida a personajes recreados por CGI.

Serkis ha destacado por sus icónicas actuaciones como Gollum en El señor de los anillos y Caesar en El planeta de los simios. Ahora, el artista estaría listo para aceptar el reto de interpretar a uno de los antagonistas más populares del omniverso de Dragon Ball.

Mira aquí el tráiler de Dragonball: Evolution:

Dadas las múltiples formas que puede tomar Freezer, Disney apostaría por darle el papel a Andy Serkis para aprovechar su talento para la captura de movimiento y la locución en off, lo que permitiría a los fanáticos de Dragon Ball poder ver una película a la altura de sus expectativas y olvidarse del desastre que significó Dragonball Evolution cuando fue estrenada en 2009.