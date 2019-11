Rápidos y Furiosos 10 será la última película de la saga

Tristes noticias para los fanáticos de la saga de acción. The Fast and the Furious está programada para terminar después de su décima salida, Rápidos y Furiosos 10.

Es así que se podnrá fin a una historia que narra los juicios y tribulaciones de Dominic Toretto y un elenco de ladrones de autos, agentes secretos, narcotraficantes, asesinos y todo lo que alguien pueda imaginarse.

Según fuentes cercanas al portal We Got This Covered, Fast & Furious 9 y 10 terminarán la taquillera franquicia.

Solo queda que Vind Diesel, uno de los productores y proitagonistas de la saga, confirmen la noticia.

No hay duda que la transformación de la franquicia Rápidos y Furiosos ha sido drástica.

De ser una película de persecución en 2001, se convirtió en un gigante taquillero, con tramas exageradas y fuera de serie.

Solo Furious 7 y The Fate of the Furious tuvieron un presupuesto total combinado de $ 2.7 mil millones.

Es así que estas películas han convertido a los miembros de su elenco (incluidos, entre otros, Dwayne Johnson, Vin Diesel y Jason Statham) en las estrellas de acción de los últimos años.