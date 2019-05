Crunchyroll anuncia Dr. Stone, el manga que supera a One Piece en Japón [VIDEO]

Llega el sucesor de Dragon Ball, Naruto y Bleach. Crunchyroll anunció este miércoles que transmitirá la adaptación para anime televisivo de Dr. Stone, la elogiada obra del escritor Riichirou Inagaki y el dibujante Boichi, ilustrador y creador Sun-Ken Rock.

La historia de Senku y su camino por salvar a toda la humanidad llegará este julio a través de la popular plataforma de streaming de animes y producciones japonesas. Aquí te contamos de que trata Dr. Stone.

¿Qué pasaría si un día todo la humanidad y seres vivos de la tierra se convierten en piedra? Dr. Stone presenta a Senku y Taiju, dos estudiantes que vivieron más de 3000 años convertidos en piedra y el reinicio de la humanidad a la edad de piedra. Mediante la tecnología, el joven científico tratará de 'despetrificar' a todas las personas del mundo y cumplir su sueño de viajar al espacio.

El popular manga de la revista Weekly Shonen Jump ya habría probado su calidad frente a importantes series como One Piece, Black Clover y Boku No Hero. Semana a semana la serie de ciencia ficción ha superado en popularidad a importantes mangas solo situándose por detrás de Kimetsu No Yaiba.

El elenco previamente revelado para el anime incluirá importantes actores de voz en la industria del anime:

Yūsuke Kobayashi como Senku

Makoto Furukawa como Taiju Ōki

Kana Ichinose como Yuzuriha Ogawa

Yūichi Nakamura como Tsukasa Shishio

Gen Sato como Chrome

Manami Numakura como Kohaku

Tomoaki Maeno como Kinro

Ayumu Murase como Ginro

Karin Takahashi como Suika

Reina Ueda como Ruri

Kengo Kawanishi como Gen

Mugihito como Kaseki



Aquí te dejamos el tráiler subtitulado en inglés donde se muestra a Senku, Taiju y Tsukasa durante sus primeros momentos tras despertar de la petrificación. Los impresionantes escenarios y ambientación musical presentan a la obra como un perfecto ejemplo del genero de ciencia ficción.

Sinopsis de Dr. Stone

Senkuu y Taiju son dos amigos y estudiantes de preparatoria. El primero de ellos, Senkuu, es un genio del club de química mientras el otro, Taiju, es un grandullón musculoso e idiota. Después de 5 largos años, Taiju ha decidido declararle su amor a Yuzuriha, pero no todo siempre sale como nos gustaría... En la Tierra, ocurre un suceso que convierte a todo el mundo en piedra. ¿Cómo lograrán sobrevivir en este mundo post apocalíptico?