Game of Thrones: The Last Watach, ¿Dónde y a qué hora ver el documental? [VIDEO]

GOT The Last Watch EN VIVO | La serie habrá acabado la semana pasada, sin embargo, hoy tienes la excusa perfecta para revivir los mejores momentos de la octava y última temporada de Juego de Tronos a través de HBO.

La cadena de cable emitirá este domingo 26 el documental "The Last Watch", donde se podrán apreciar imágenes inéditas desde el set de grabación, así como también, los pormenores que vivieron actores y directores durante el rodaje.

Game of Thrones: The Last Watch tiene a Jeani Finlay como directora y a David Benioff, D.B. Weiss y Bernadette Caulfield como productores ejecutivos. El documental de HBO tendrá una duración de 2 horas y le pondrá fin a la saga de Juego de Tronos. Por ahora.

En el tráiler publicado por la cadena internacional veremos por última vez a los actores que dieron vida a personajes inolvidables como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, entre otros.

Por otro lado, también hay declaraciones de los directores de la serie, quienes señalaron que "esto es un trabajo soñado para un director. Esto salvó mi vida". Las palabras fueron de David Nutter, director de los capítulos 1, 2 y 4 de la última temporada de Game of Thrones.

¿CUÁNDO VER EL DOCUMENTAL GAME OF THRONES: THE LAST WATCH?

El documental de HBO se estrenará este domingo 26 a nivel mundial a través de HBO y HBO GO.

¿A QUÉ HORA VER GAME OF THRONES: THE LAST WATCH?

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

¿DÓNDE VER EL DOCUMENTAL GAME OF THRONES: THE LAST WATCH?

Podrás verlo a través de HBO y HBO GO.

En América Latina,el documental podrá verse por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional, pero no está habilitado en Perú.

HBO actualmente ofrece una versión de prueba gratuita de un mes para usuarios nuevos, pero después de ese período debes pagar una suscripción de S/31.90 al mes por el servicio.

VER DOCUMENTAL GAME OF THRONES: THE LAST WATCH ONLINE

Con HBO GO y HBO Now podrás acceder al catálogo de la plataforma streaming, por lo cual deberás acceder a este paquete y crearte una cuenta, caso contrario, conseguir una prueba gratis.