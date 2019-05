My Hero Academia manga 229: Twice recupera sus increíbles poderes

Tas la publicación del manga 229 de Boku No Hero, los fans de My Hero Academia quedaron muy impactados con el destino de Twice, un importante miembro de la Liga de Villanos.

El último episodio del actual arco del manga presenta la batalla entre el grupo de villanos contra el Ejército de Liberación de Habilidades. Es entre el combate dónde Twice recuerda su triste pasado y atraviesa una sorpresiva transformación.

Mientras que Twice se encontraba luchando contra las marionetas del ejecutivo Tomoyasu Chikazoku, el villano observa como algunos de los esbirros de su rival tratan de llevarse a Toga y asesinarla. Recordando como fue golpeado por sus errores y obligado a si mismo a sellar su 'quirk', Twice revela como fue arrastrada a la vida delincuencial.

Horririzado por la situación, el manga 229 de Boku No Hero relata con nostalgia cómo Jin Bubaigawara se quedó completamente solo tras la muerte de sus padres por el ataque de un villano y fue expulsado de su trabajo al atropellar de casualidad a un cliente de la empresa donde laboraba.

De manera extrema, Jin se percata que puede sentir dolor y no desaparecer. Esta experiencia le hace superar su trauma pasado al ver como todas sus copias se peleaban entre si hasta el punto de desaparecer tras sufrir daños.

Dándose cuenta que sigue completo, Twice libera su habilidad 'varios' y desata un ejército de clones listos para salvar a la única amiga que tenía dentro del grupo antagonista de My Hero Academia.

El impresionante final nos deja con un fortalecido Twice listo para hacerle frente a las marionetas del ejecutivo del Ejercito de Liberación de Habilidades. Esta nueva faceta de Jin será un gran agregado para el futuro de la Liga de Villanos en caso de prevalecer tras esta batalla.

Cabe resaltar que el anime de My Hero Academia es uno de los estrenos más esperados por los fans. Con la cuarta temporada programada para octubre, la comunidad está más que contenta de ver que ocurrirá con Midoriya y la Academia U.A de jóvenes héroes.

Boku no Hero cuenta la historia de Midoriya Izuku, un joven sin poderes dentro de un mundo de héroes y villanos. Este sueña con convertirse en el héroe más poderoso de todos pese a su discapacidad ante la sociedad.