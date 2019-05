Once Upon a Time: Tarantino estrenó nuevo tráiler y recibe ovación en Cannes

El Festival de Cannes empezó y el estreno de varias cintas acaparan el interés de la prensa especializada y de los fans.

Sin duda la presentación de Once Upon a Time in Hollywood, película dirigida por Quentin Tarantino, es una de las más esperadas ya que tiene en su reparto a dos grandes de la actuación: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Tarantino reunió en una sola película a DiCaprio, Pitt y Margot Robbie para que protagonicen una historia en la que un actor televisivo (DiCaprio) y su doble (Pitt) se embarcan en una odisea en el marco del Hollywood de finales de los 60. En medio de su travesía, son alcanzados por los asesinatos de Charles Manson y sus seguidores.

Tráiler de Once Upon a Time in Hollywood



En medio de la presentación de Once Upon a Time in Hollywood en el Festival de Cannes, Sony Pictures publicó el tráiler oficial de la película que se estrenará el próximo 26 de julio.

Poco se sabe de la trama oficial de la película, ya que Tarantino ha mantenido en secreto esta información, e incluso hizo un llamado a la audiencia de Cannes para que no revelen detalles de la historia en redes sociales.