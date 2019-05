Toy Story 4: Tráiler final muestra a Duke Kaboom, personaje de Keanu Reeves [VIDEO]

¡Sorpresa para los nostálgicos! Disney acaba de lanzar un nuevo y último tráiler de Toy Story 4. La historia de Woody, Buzz Laighear y compañía llegará a su fin junto a un nuevo compañero, Forky.

Sin embargo, no será el único personaje en aparecer por primera vez pues también vemos a Duke Kaboom, un juguete de los años 70 basado en el doble de acción más famoso de Canadá. ¿Interpretado por quien? Keanu Reeves.

Aquí te dejamos el último tráiler de Toy Story 4

El tráiler empieza con Woody abriendo la mochila de Bonnie, donde encuentra al nuevo muñeco creado por ella, Forky. Un tenedor con ojos, el cual no se siente un juguete y hará de todo para salir de ese mundo.

Luego de ello vemos como los muñecos intentarán rescatar a Forky, el cual se encuentra perdido, terminando en una gran feria. Ahí conocerán a nuevos muñecos y vivirán múltiples aventuras.

Sin embargo, lo más llamativo del tráiler de Toy Story 4 es la aparición de Duke Kaboom, quien ayudará a Woddy a alcanzar a Forky, pues ha sido secuestrado por un muñeco maquiavélico.

Las aventuras están más que aseguradas en esta cuarta entrega sin duda alguna.

#ToyStory4 arrives in one month. Watch the final trailer now. pic.twitter.com/NgoUUVKT52