Avengers Endgame: Kevin Feige habla del futuro de Hulk en el UCM

El poderoso Hulk no estaría pasando un gran momento tras Avengers: Endgame. Kevin Feige, titular de Marvel Studios comentó la situación de Bruce Banner y su continuidad en el universo de películas creado por Marvel Studios.

Detallando en que estado se encuentran los derechos cinematográficos del vengador y los próximos proyectos centrados en Banner, Feige partició en un Ask me Everything de Reddit y reveló importantes detalles.

Sobre el actor que interpreta al superhéroe, Feige comentó que Mark Ruffallo colaboró con los guionistas para ver nuevas historias basadas en Hulk. "Hace muchos años, Mark vino a una reunión con nosotros en Marvel Studios para hablar sobre las formas en que Hulk podría crecer y evolucionar en las próximas películas", escribió Feige.

En ese sentido, el presidente de Marvel Studios espera que las propuestas del actor sean tomadas en cuenta para la gran pantalla a futuro. El regreso del personaje no estaría confirmado para las futuras fases del UCM."Lanzó muchas ideas geniales, algunas de las cuales llevaron a lo que viste en Thor: Ragnarok, Infinity War y Endgame, y algunas de las cuales aún serían geniales de ver algún día", indicó.

Feige habló de la caracterización que la estrella de Marvel le otorgó al vengador distando mucho de la primera versión que vimos por parte de Edward Norton.

“Ruffalo es un maestro en no profundizar y oscurecer, sino en tomar ese dolor interno y tratar de volverse zen al respecto. Vimos eso en Avengers 1, donde Tony Stark lo está molestando y pinchando con algo y diciendo, oh, cuidado, y dice: "Puedo manejar cosas puntiagudas". Es mucho más zen al respecto. Su secreto es que siempre está enojado ", expresó Feige.

Por otro lado, Feige admitió que no tiene conocimiento de una futura película independiente de Hulk debido a los enredos legales con su rival Universal Pictures, quienes aún mantienen los derechos de distribuir cualquier película de Hulk en solitario producida por Marvel Studios y Disney.