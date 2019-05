Avengers Endgame: ¿Cómo se ve la armadura RESCUE de Capitana Marvel detrás de cámara?

Carol Danvers y Pepper Potts demostraron ser las superheroínas más poderosas en la batalla final contra Thanos, el mayor villano en Avengers: Endgame y Universo Cinematográfico de Marvel. Marcas y fanáticos de todo el mundo rinden homenaje a ambos personajes por lo bien que lucieron durante la batalla.

La cuenta de Instagram marveldc.nation reveló unas esculturas de cuerpo completo que habría producido la 'Casa de ideas'. Tras el éxito de la cuarta parte de Los Vengadores, la campaña promocional de Disney no tiene cuando acabar.

Luciendo increíbles tonalidades azules y plateadas, la Armadura R.E.S.C.U.E que le regaló Tony Stark a su amada Pepper Potts dista bastante su diseño de otras invenciones del vengador. Si bien Pepper nunca mostró grandes habilidades de combate en el UCM, gracias a este traje pudimos ver todo el potencial que tenía.

Por otro lado, el look renovado de Carol Danvers brilla por su imponente apariencia. Con ligeros cambios desde que la vimos por primera vez en Capitana Marvel, la vengadora más poderosa presenta muchas similitudes con su contraparte de los cómics.

Ambas heroínas fueron cruciales en la batalla contra Thanos; no obstante, personajes como Mantis, Okoye, Nébula, La Avispa y Valquiria también tuvieron un rol fundamental en la 'Guerra del Infinito'. Es probable que también tengamos pronto un mejor vistazo a los diseños renovados de estas poderosas combatientes de Avengers: Endgame.

¿Qué es el MCU de Marvel?

El Universo cinematográfico de Marvel (en inglés, Marvel Cinematic Universe, a menudo abreviado MCU) es una franquicia de medios y un universo compartido, centrada en una serie de películas de superhéroes producidas independientemente por Marvel Studios y basadas en los personajes que aparecen en las publicaciones.

¿Cómo consiguió Robert Downey Jr. el papel de Iron Man?

Robert Downey Jr. reveló que tomar el rol como Iron Man era un objetivo que se había planteado y no podía arruinar esa nueva oportunidad en Hollywood.

“Nunca lo había hecho antes, pero en ese momento me convencí a mí mismo que nadie más tenía chance (para el papel). Estaba demasiado preparado, demasiado seguro”, manifestó al programa de Howard Stern.

Avengers: Endgame: ¿Capitán América pudo portar el Guantelete de Thanos?

¿Puede el Capitán América usar el Guantelete del Infinito sin recibir daño alguno? Como vimos, Iron Man (Robert Downey Jr) lo usó pero lo pagó caro porque terminó falleciendo ante la mirada de todos.

Tanto Christopher Markus y Stephen McFeely, guionistas de Avengers: Endgame, revelaron que el Capitán América (Chris Evans) no es tan poderoso como para poder portar el Guantelete del Infinito con las seis gemas.

"Creo que Steve acabaría tostado", fue lo primero que explicó Markus. "Creo que en ese momento del final de Infinity War, Thanos está impresionado por la voluntad de Steve. Es como, 'No puedo creer que este tipo aparentemente no tiene poderes está intentando esto".

Avengers: Endgame tendrá escena post crédito desde esta semana [VIDEO]

Después que termine la película aparecerá Tom Holland, quien invitará a quedarse hasta el final de los créditos para ver el último de Spider-Man: Far from Home.

Para muchos es raro que se incluya un tráiler completo al final de la película, pero teniendo en cuenta que 'Far from Home' es una continuación directa de 'Endgame', esto no suena descabellado.

Además, esta no sería la primera vez que un adelanto se usa al final de una película en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En 2011 al finalizar Capitán América: El Primer Vengador, se vio un teaser de Avengers como la escena post-créditos.