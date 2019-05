Naruto: Creador del manga y anime habla de su nueva obra [FOTOS]

Naruto no fue su mejor creación. Han pasado 5 años desde el final del manga de Naruto y muchos fans de Masashi Kishimoto pensaban que el autor se tomaría un largo descanso, algo que terminó muy alejado de la realidad.

El mangaka publicó el primer episodio de Samurai 8: La historia de Hachimaru esta semana en la Weekly Shonen Jump comentando que le espera a futuro en la industria japonesa.

Mediante una conferencia de prensa organizada por la editorial Shueisha, Kishimoto compartió las expectativas que tiene por su nueva obra y reflexionó sobre el trabajo realizado en Naruto.

Después de completar el manga Naruto: The Seventh Hokage and Scarlet Spring en 2015, Kishimoto dijo que finalmente se sintió como si hubiera sido "liberado". "Me cansé tanto que perdí la energía para dibujar manga", dijo riendo.

Pocos años después, el autor se dio cuenta que ya se encontraba más que listo para iniciar una nueva historia de género shonen. "Quiero dibujar manga otra vez", expresó.

En ese sentido, el agotamiento del mangaka al publicar por 15 años la serie de Naruto Uzumaki le hizo dar cuenta del nuevo enfoque que le daría a una futura obra que escriba.

"Tal vez sentí que vertí todo en Naruto, pero en mi corazón sabía que no era perfecto, y ese pensamiento me tiró. Alrededor del tiempo que terminé con Naruto, sentí que la forma de dibujar manga finalmente había terminado. yo, así que quería canalizar eso en mi próximo trabajo ", reveló.

Hablando sobre Samurai 8: La historia de Hachimaru, Kishimoto detalló su gusto por la nueva premisa del manga: "Me encanta la ciencia ficción y el samurai, así que quiero dibujar manga sobre esos temas, pero teniendo en cuenta mi edad, no es razonable meterme en el manga de esa manera, así que decidí combinar los dos temas en una sola obra", destacó emocionado.

Hay que tener en cuenta que el encargado de ilustrar este manga será su antiguo asistente Akira Ōkubo, quien lo acompañó por muchos años cuando este dibujaba a Naruto. El mangaka agregó dijo: "Es difícil admitirlo con franqueza, pero el arte de Ōkubo es tan bueno que en mi corazón no puedo evitar admitir la derrota".

En cuanto a cuánto tiempo será este nuevo manga, Kishimoto no tiene ningún indicio. "Vamos con 10 volúmenes por ahora. Recuerdo haber dicho una vez que Naruto sería de 15 volúmenes. Siempre termina siendo más largo", destacó.

¿Crees que esta obra pueda superar a su predecesora? Es un hecho que los fans de Naruto Shippuden y Boruto: Naruto Next Generations apoyarán a que Hachimaru consiga su anime, pero primero deberá ganarse un lugar privilegiado en la conocida revista japonesa.