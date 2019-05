Game of Thrones: Primero un vaso y ahora una mano, el nuevo error hallado por fans

La última temporada de Game of Thrones está jugando con los sentimientos de los fanáticos que vienen siguiendo domingo a domingo cada uno de los 6 capítulos de esta entrega.

En Game of Thrones 8x05 las cosas no fueron distintas. Con la llegada de Daenerys Targaryen a King's Landing, Cersei Lannister usó toda su fuerza para acabar con ella, lamentablemente las cosas no le salieron como ella esperaba y terminó 'muriendo' junto a su hermano Jamie. Si bien esta entrega ha ganado toda la atención de los fans, lo que no ha pasado desapercibido ha sido el nuevo error en la escena, muy similar al ya comentado "momento Starbucks".

A los fans no se les escapa nada. Y si la semana pasada se veía el vaso de café que se tomaba tan tranquilamente la Madre de Dragones, en este hemos tenido otro fallo del equipo de producción.

Observemos con detenimiento esta imagen de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) y Cersei (Lena Headey) ¿notas algo raro? Una pista: se trata de cierta extremidad del 'matarreyes'.

Tanto dinero para el capitulo y son incapaces de decirle al actor que se ponga el guante de oro #JuegodeTronos8x05 pic.twitter.com/onK4pGDuWN — M (@m_bennoda) 13 de mayo de 2019

Sí, la mano de Jamie 'fue recuperada', en otras palabras, al director del capítulo Miguel Sapochnik, a los guionistas, al personal de producción y al resto del elenco, se les olvidó que este personaje perdió su mano tiempo atrás por obra de los soldados de la casa Bolton, allá por la tercera temporada de Game of Thrones.