Game of Thrones 8x06 FINAL: La última misión de Arya Stark

Game of Thrones 8x06 | El final de Game of Thrones llegó y te presentamos el avance del último episodio de Juego de Tronos ¿Quienes sobrevivirán al desenlace de GoT?

¡Advertimos Spoilers! Arya luce muy decidida a concretar su último objetivo frente a decenas de soldados Targaryen y las ruinas de King's Landing.

Con una duración de 80 minutos, Game of Thrones nos dejó el avance de su último capítulo. Luego de 8 años, la historia que giró en torno al 'Trono de Hierro' culminará la siguiente semana.

- Primer capítulo: 54 minutos

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 60 minutos (1 hora)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

Libros de Juego de Tronos Año de publicación Juego de Tronos 1996 Choque de reyes 1998 Tormenta de espadas 2000 Festín de cuervos 2005 Danza de dragones 2011 Vientos de invierno 2019 Sueño de primavera -

