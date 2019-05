Avengers: Endgame: Ty Simpkins afirma estar listo para ser una versión joven de Iron Man

A dos semanas del estreno de Avengers: Endgame es inevitable hablar sobre el fin de la película; aquella escena no solo conmemora una de las muertes más significativas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también nos permite ver a un personaje muy especial para el mundo Iron man en el UCM.

En la película vimos el regreso del actor Ty Simpkins quien da vida a Harley Keener, el famoso niño de Iron Man 3 que ayudó a Tony Stark tras un enfrentamiento. Con 17 años, el intérprete es voceado por los fans como el nuevo integrante de la futura saga de Marvel Studios 'Young Avengers'

En conversación con el portal IGN, Ty Simpkins habló sobre su regreso al mundo Marvel y cómo fue sorprendido por personal de la producción cuando estaba junto a su familia.

Harley Keener en Iron Man 3

“Cuando me llamaron para que lo hiciera, me estaba volviendo loco y gritaba en el coche. Al principio no se confirmó que iba a volver y no quería arruinarlo”. Entonces mi mamá estaba preguntando “¿Qué es? ¿Qué es?” y no pude decirle!”

Además, se le interrogó sobre la razón detrás del por qué su personaje fue invitado al funeral y si se mantuvo en contacto con Tony Stark tras los acontecimientos de Iron man 3.

“Me gusta pensar que lo hicieron y que Tony todavía estaba cuidando de él, porque para Harley ese vínculo estaba muy cerca y él era su única figura paterna. Eso es lo que estaba pensando en la escena del funeral, sobre lo triste que había sido para Harley”, exclamó.

Tras su aparición en Avengers: Endgame, muchos fans especulan y hablan sobre la posibilidad de que Harley Keener se convierta en el próximo Iron Man. En los cómics, Iron Lad -una versión más joven de Kang, el Conquistador del futuro- lidera a los Young Avengers. Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a darle vida a este personaje, Simpkins contestó: "Sí, 100%. Me encantaría"