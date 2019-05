Guardianes de la Galaxia 3: Aparecerá el creador de Rocket y su pareja, Lylla

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se detiene. Tras el estreno de "Avengers: Endgame", muchos fans pensaron que no habría futuro para esto, sin embargo, se equivocaron. El más claro ejemplo es "Guardianes de la Galaxia Vol. 3".

O mejor dichos, "Asgardianos de la Galaxia". La tercera entrega de los héroes más graciosos del universo contará con el regreso del director James Gunn. Y si bien no hay un nombre oficial de la película, ya hay fuertes rumores que vienen circulando sobre esto.

En "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" veremos historias muy importantes como por ejemplo, el creador de Rocket Racoon, el Alto Evolucionador, quien haría su gran aparición en esta entrega. Un científico de los años 30 que gustaba de crear nuevas formas de vida para finalmente dar con los "New Men".

Por otro lado, también veremos la aparición de Moondragon, la hija de Drax quien pensaba que estaba muerta. En un principio se pensaba incluir a este personaje en "Avengers: Endgame", sin embargo no fue así pues "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" es la película perfecta para desarrollar esta historia.

Por último tenemos la Lylla, la pareja de Rocket Raccon. De ella ya habíamos tenido un vistazo en "Guardianes de la Galaxia Vol. 1". Aún no se ha filtrado sobre la relación que tendrá Star-Lord con la nueva Gamora, sin embargo, sí llegará a tener una relación más cercana de amistad con Nebula.

Toda esta información ha sido publicada por Roger Wardell (@RogerWardell), un sujeto que ha filtrado, en más de una oportunidad, la trama de varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como "Avengers: Endgame".

