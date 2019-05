Dragon Ball Super: ¡Es oficial! Revelan el diseño Goku para el nuevo anime

Ya falta poco. Los fans de Dragon Ball Super ya no pueden aguantar la emoción con la publicación de un póster oficial del anime que adelanta el un anuncio muy importante para la saga protagonizada por Gokú y compañía.

Contando con el diseño de Naohiro Shintani, el saiyajin y sus transformaciones lucen muy similares a como lo vimos en la película 'Dragon Ball Super: Broly'.

La confirmación vendría por parte de la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Super, la cual recibió miles de likes e interacciones a los pocos minutos de compartir la gráfica.

El impresionante dibujo del actual encargado de la franquicia creada por Akira Toriyama presenta a 'Kakaroto' en su forma infantil, adulta, Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin Blue. El póster indica que este jueves 9 de mayo tendremos grandes noticias del anime.

Shintani is just absurd. I love everything here. pic.twitter.com/6w3CAOryi4