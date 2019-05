Avengers Endgame: Capitán América siempre fue digno de levantar el Mjolnir

Uno de los momentos más épicos de Avengers: Endgame, sin duda alguna es cuando Capitán América (Chris Evans) levantó el martillo Mjolnir de Thor para golpear a Thanos. Es ahí cuando las diversas salas de cine explotaron en jubilo.

Sin embargo, se alza la pregunta, ¿cómo pudo Capitán América levantar el Mjolnir? Desde hace varios días esta incógnita viene rondando en la cabeza de los fans, por lo que han salido los hermanos Russo ha explicar esta peculiar escena.

Joe y Anthony Russo declararon para Business Insider, donde revelaron una información que podría cambiar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), siempre y cuando, tengan al Capitán América nuevamente entre sus planes pues en Avengers: Endgame terminó como un anciano.

"Steve Rogers puede cargar el martillo de Thor (Mjolnir) desde Avengers: Age of Ultron", fue lo primero que mencionaron ambos directores. En ese momento, los héroes estaban jugando para ver quien podía levantar el arma del Dios del Truno. Sin embargo, nadie fue capaz.

Nadie excepto Capitán América, quien movió el Mjolnir unos centímetros, asustando al mismo Thor. "Steve Rogers es humilde y no quería destruir el ego de Thor, por lo que decidió fingir que no podía levantarlo en esa escena de Age of Ultron".

Es de esta manera que se acaba el misterio de cómo Steve Rogers levantó el martillo en Avengers: Endgame. En esa escena, Thor se emocionó porque se llegó a dar cuenta que el Capitán siempre fue digno de utilizar su martillo.