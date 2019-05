It: Chapter 2 estrenará su tráiler oficial este jueves para sorpresa de fans

La espera está por llegar a su final. Esta misma semana podremos ver el primer adelanto de It: Chater 2, película dirigida por Andrés Muschietti que continuará los sucesos de los 'Perdedores', quienes derrotaron al payaso Pennywise en la primera entrega.

Este anuncio se realizó en Times Square, donde se pudo ver la fecha oficial de la llegada del primer y exclusivo tráiler. Recordemos que It se estrenó en 2017, cosechando múltiples éxitos, por lo que meses después, hicieron oficial la secuela.

Durante su panel en CinemaCon, el director Andrés Muschietti y su equipo mostraron algunas escenas de la nueva adaptación basada en la novela de Stephen King.

Prepare to return to Derry and float again🎈



Confirmed: The @ITMovieOfficial Chapter 2 trailer will drop this Thursday on May 9th. Here's the NYC Times Square video announcement. @FinnSkata will portray Richie in flashbacks #ItChapterTwo #ItChapter2



📽️: shaunwatson87 via IG pic.twitter.com/Pnki2yj4Fr