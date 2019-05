Avengers Endgame: Capitana Marvel lideraría a los 'New Avengers' en la Fase 4

SPOILERS. SI ya viste Avengers: Endgame, sabrás que los héroes tuvieron unas bajas muy importantes cuando enfrentaron a Thanos en la última pelea. Es por ello que, muchos se preguntan, ¿quiénes integrarán el nuevo equipo en Marvel Studios?

El líder por naturaleza de los Vengadores era Iron Man, sin embargo, este personaje se sacrifico al chasquear los dedos para vencer a Thanos. Black Widow se sacrificó en Vormir para obtener la gema del Alma y el Capitán América se quedó en el pasado.

En Avengers: Endgame hubo una escena que marcó a los fans, pues se unieron todas las integrantes mujeres. Sin embargo, ellas no serían The New Avengers. Es por ello que, acá remarcaremos quienes formarían este grupo, capaz de batallar a las grandes fuerzas que se vienen en un futuro.

El nuevo líder o lideresa sería Capitana Marvel. Carol Danvers tiene todo el potencial para seguir el legado de Iron Man y Capitán Marvel, incluso es la más poderosa de la tierra en estos momentos. Doctor Strange también estaría en el grupo junto a Black Panther, a pesar de cuidar el Santuario y Wakanda, respectivamente.

Tenemos también a Wanda Maximoff, quien ya pertenecía al grupo, al igual que Warmachine y Spider-Man. Ant-Man y The Wasp se unirían pues batallaron junto a los héroes en la guerra más importante de la tierra. Por último tenemos al nuevo Capitán América, Sam Wilson.

Si bien aún no hay noticia o rumor sobre el futuro de UCM tras Avengers: Endgame, este es un grupo que ha salido en los cómics y los fans estarían felices de ver en pantalla grande.