Dragon Ball Super: Toyotaro revela su versión del Gran Saiyaman ¿Ingresará al manga?

Dragon Ball Super celebra hoy su 30 aniversario y los más emocionados son los fanáticos de la franquicia que vienen recordando los mejores momentos del manga y del anime.

En ese sentido, Toyotaro, quien fue elegido por Akira Toriyama como su sucesor legítimo, presenta cada mes en la revista V-Jump su versión sobre uno de los personajes de la franquicia. Esta vez nos dejó ver el concepto que tiene para el Gran Saiyaman.

El mangaka nos regaló para este mes su nueva ilustración mensual, esta vez del Gran Saiyaman, identidad que utiliza Gohan, hijo de Gokú, para ayudar a su comunidad.

"Es más común verlo con gafas de sol, pero también me gusta su look con el casco. Me gustaría verlo de vuelta de esa manera", escribió Toyotaro en la publicación de la revista V-Jump.

A blanco y negro, el mangaka nos presenta la perspectiva que tiene sobre el Gran Saiyaman. Con trazos de dibujo casi similares a los de Akira Toriyama, el artista ha dividido a los fans por su versión del personaje.

El Gran Saiyaman vs. Gokú

Recordemos que los personajes que dibuja Toyotaro mensualmente no han aparecido en el manga de Dragon Ball Super. Como curiosidad, el Gran Saiyaman sí ha estado presente en la versión animada de la serie, pero no en el manga a cargo del mangaka.

Fans esperan que la ilustración de pie al regreso de Gohan a la historia, tras no tener mucho protagonismo en Dragon Ball Super.