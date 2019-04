Las mejores series españolas de los últimos años, según los fanáticos [VIDEO]

En los últimos años, las series españolas se han vuelto muy populares. Gracias a plataformas como Netflix, hay contenido de calidad de distintos países. Ya no es necesario contar con cable para ver canales de otros países, gracias al Internet todo es posible.

Estas son algunas de las series de España más populares actualmente. Es posible ver la mayoría de estos programas a través de Netflix.

La Casa de Papel

Difundida primero en Antena 3 y después en Netflix, obtuvo gran cantidad de admiradores luego de ser estrenada en la plataforma de streaming. Personas de todo el mundo vistieron en Halloween la popular máscara de Dalí utilizada por los ladrones en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Un personaje conocido simplemente como El Profesor elaboró un plan maestro: el robo más grane en la historia de Madrid.

Reunió a ocho personas con distintas habilidades que no tienen nada que perder. Con nombres clave como Berlín y Nairobi, este equipo entra y secuestra a quienes se encontraban dentro del edificio y buscan imprimir 2400 millones de euro.

Los fanáticos están esperando la tercera parte. Si aún no has visto la serie de España y la sinopsis te parece interesante, mejor no veas el siguiente tráiler. Tienes hasta el 19 de julio para ver los capítulos anteriores de La Casa de Papel antes de su estreno a nivel mundial.

Vis a vis

Para muchas personas se trata de una “copia” de Orange is the New Black, la reconocida serie de Netflix. La serie española, al igual que la producción estadounidense, toma lugar en una cárcel de mujeres.

Con el estreno del piloto, aquellos que criticaron la serie y la calificaron como una copia tuvieron que admitir estar equivocados, al menos con ellos mismos. Macarena, inducida por su jefe y amante, comete varios delitos de manipulación y malversación de cuenta de la empresa donde trabaja.

Es condena a ir a prisión y descubre lo difícil que es la convivencia entre las reclusas, en especial con Zulema, la persona más peligrosa de la cárcel.

Por otro lado, hay millones de euro escondido en alguna parte de la carretera entre Madrid y Segovia. La familia de Macarena buscará esos 9 millones de euros al igual que el novio de Zulema, ‘El Egipcio’.

La serie cuenta con un total de 4 temporadas y cuarenta episodios. Su último episodio fue emito el 4 de febrero de este año.

Élite

La serie española en un drama policiaco con personajes adolescentes. Tres chicos de España han sido becados para estudiar en un instituto de renombre y prestigio. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, sus vidas no son nada fáciles en el centro educativo

Samuel, Nadia y Christian sufren de acoso escolar de forma constante por parte de sus compañeros de clase. Todo empeora cuando uno de los alumnos es asesinad y solo queda descubrir quién es el asesino que anda suelto en la escuela.

Gran Hotel

Esta producción de Antena 3 fue estrenada hace poco en Netflix Latinoamérica, pero fue estrenada en hace ochos años en el 2011. La serie española está ambientada en el año 1905. Julio Olmedo llega al Gran Hotel, ubicado en un pueblo llamado Cantaloa, para ver a su hermana, quien trabajaba en el alojamiento.

Pero Cristina fue expulsada hace un mes y nadie sabe nada de ella. Supuestamente, ella habría robado a un cliente, pero Julio tiene dudas sobre lo que le pasó y se queda trabajando en el hotel para investigar a fondo lo sucedido.

Alicia Alarcón es una de las hijas de la dueña del hotel. Se enamora de Julio y lo ayudará a descubrir qué pasó con su hermana Cristina.

Merlí

El profesor de extraño nombre tiene una relación complicada con los mayores, pero no con sus alumnos. El maestro de filosofía da grandes lecciones sobre la vida a un grupo de adolescentes que tienen distintos problemas familiares o de identidad.

Hay varios tráilers donde cuentan sobre qué va la serie, pero este extracto de la primera clase de Merlí es mucho más impactante. En pocos minutos cautivó a sus alumnos, excepto a su hijo, y enamoró a los televidentes.

La serie catalana solo cuenta con tres temporadas y dejó a sus seguidores con ganas de más. Es por este motivo que se hará un spin-off que tendrá como protagonista a Pol, el alumno favorito de Merlí.

Para saber más acerca de lo que se viene con Merlí: Sapere Aude mira la siguiente entrevista con Carlos Cuevas, donde cuenta que un poco sobre este nuevo programa.

El Ministerio del Tiempo

La serie fantástica española trata, por si su nombre no lo dejaba en claro, sobre viajes en el tiempo. La tercera temporada fue producida por Netflix y RTVE en conjunto, por lo que se contó con mayor presupuesto para hacerla mucho más increíble.

El Ministerio del Tiempo es una institución secreta del gobierno que depende del presidente español. Solo un grupo selecto sabe que existe. El objetivo es detectar e impedir que intrusos del pasado lleguen al pasado o viceversa. Estas personas buscan cambiar la historia para su beneficio.

A pesar que la serie finalizó en 2017, en diciembre del año pasado se informó que habrá una cuarta temporada.

Las Chicas del Cable

Es el año 1928. Las mujeres tenemos muchos menos derechos que los actuales. Una empresa de telecomunicaciones comienza a funcionar en Madrid y, en ese entonces, las llamadas debían ser transferidas de forma manual colocando cables. Este año, la cuarta temporada de la serie española llegará a Netflix.

Velvet

Esta producción español gira en torno al amor de dos protagonistas, Ana Ribera y Alberto Márquez. Ambientada en 1958, Galerías Velvet es un lugar donde todos quieren ir a comprar al menos una vez. Ubicada en la Gran Vía de Madrid, cuenta con las tiendas más caras y elegantes de España.

La producción estrenada en febrero de 2014 tenía un costo de producción de 500 000 euros por episodio aproximadamente. En total hay 4 temporadas y 55 episodios. Aunque la serie española llegó a su fin, Movistar+ adquirió la marca y se producirá un nuevo programa titulado Velvet Colección.

La Peste

Otra serie española ambientada en el pasado, específicamente en Sevilla durante el siglo XVI. En el año 1957, la epidemia de la peste se extiende por toda la ciudad, pero al mismo tiempo se dan misteriosos asesinatos de personas relacionadas con el protestantismo. El Inquisidor general reclama que se realice una investigación sobre estos crímenes.

La segunda temporada fue anunciada en septiembre de 2017, sin embargo, recién este año será estrenada.

Fariña

La palabra gallega significa ‘harina’, que es otra forma de decirle a la cocaína. Está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, donde se cuenta la historia de Sito Miñanco, un pescador que incursiona en el peligroso trabajo del contrabando de tabaco.

Pronto, los distintos clanes verán la posibilidad de traficar otras cosas como hachís y también blanquear dinero con viajes a Panamá. La serie también se encuentra en Netflix y cuenta con solo 10 episodios.