Mejores canciones que han sonado en las películas de Marvel [VIDEOS]

Las producciones cinematográficas de Marvel Studios no solo están llenas de efectos especiales, espectaculares tomar aéreas, trabajo de maquillaje y más, sino que también de buena música. En las películas de sus franquicias han sonado canciones que vigorizan muy bien las escenas. Seguramente, en el estreno de Avengers Endgame, 25 y 26 de abril, se escuche históricos temas que cautiven a los fanáticos.

Las canciones que han sonado en las películas de Marvel van desde temas de Led Zepellin, Audioslave hasta los Jackson 5, entre otros más. En las primeras entregas del universo cinematográfico: Iron Man y The Incredible Hulk, ya se escuchaba 'Back In Black' de AD/DC. Desde ahora puedes llenarte de nostalgia antes de ver a tus superhéroes favoritos en Avengers Endgame.

Canciones que han sonado en las películas de Marvel

1. Hooked on a Feeling - Guardianes de la Galaxia

La película Guardianes de la Galaxia es una de las producciones que más canciones tiene en el Universo Cinematográfico de Marvel. La canción 'Hooked on a Feeling' de la banda de rock sueca Blue Swede, lanzado en 1974, ambientó las partes de acción y pasatiempo de la entrega de 2014.

2. Back In Black - Iron Man

Las películas de Iron Man se caracterizan por revivir canciones del estilo hard rock de los grupos más populares de los años 70 y 80. En el inicio de la saga sonó 'Black In Black' mientras Tony Stark viaja en auto antes de ser secuestrado. El soundtrack del largometraje de ficción le pertenece a la agrupación australiana AC/DC.

3. Trouble Man - Capitán América: El primer vengador

La cinta protagonizada por Chris Evans fue la quinta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenó en el 2011. La canción que más se recuerda de 'Capitán América: El primer vengador' es 'Trouble Man'. El tema le pertenece a Marvin Gaye, cantante de soul estadounidense, y fue lanzado en 1972.

4. Shoot to Thrill - Iron Man 2

En Iron Man 2 vimos al personaje de Robert Downey Jr. más entregado a colaborar con la seguridad de Estados Unidos, pero a su propio estilo. La actitud desafiante del magnate Tony Stark fue ambientada con el hit 'Shoot to Thrill', canción del grupo AC/DC.

5. Mr. Blue Sky - Guardianas de la Galaxia 2

Los personajes de Guardianas de la Galaxia 2, que también saldrán en Avengers: Endgame, generaron todo tipo de reacciones en los fans de Marvel, sobre todo 'baby Groot'. El tierno miembro del grupo hizo de las suyas en la trama por ser animoso y bailarín. El tema 'Mr. Blue Sky' del grupo Electric Light Orchestra fue publicada en 1977.

6. Live to Rise - Avengers

La canción fue grabada por la banda de rock Soundgarden especialmente para la película 'The Avengers' de 2012. 'Live to Rise' se coronó como el tema más descargado de iTunes Store. Ocupó los primeros 100 puestos en la lista de Billboard Hot en Canadá.

7. Blitzkrieg Bop - Spider-Man: Homecoming

Fanáticos de Spider-Man desde los cómics vieron nacer, otra vez, las aventuras del superhéroe de Marvel, pero en una versión más juvenil de la mano del actor Tom Holland. Acorde a la nueva trama, la canción 'Blitzkrieg Bop' del grupo The Ramones, le dio balance a las escenas.

El tema fue lanzado en el álbum de la banda en 1976. Después del estreno de la película, las vistas del videoclip en YouTube aumentaron considerablemente, al igual que de otros soundtracks de The Avengers

8. Another one bites the dust - Iron Man 2

Queen también hace su aparición en la película de superhéroes Iron Man 2 a modo de soundtrack en la segunda entrega de la franquicia de Marvel. Durante la fiesta descontrolada de Tony Stark en su mansión de playa, el protagonista le pide al Dj que ponga la canción 'Another one bites the dust' para iniciar una de las peleas más curiosas de la saga.

9. I Want You Back - Guardianes de la Galaxia

En una de las escenas postcréditos de la película de Marvel, "baby Groot" despierta y extiende sus ramas al ritmo de la canción 'I Want You Back'. El tema, perteneciente a The Jackson 5, fue lanzado en el año 1969 y marcó en su tiempo porque fue el primer tema de la agrupación que vio nacer a Michael Jackson.

10. Immigrant Song - Thor: Ragnarok

Led Zeppelin se hizo presente desde los tráilers en Thor: Ragnarok, la famosa canción 'Immigrant Song', que ambiento diversas producciones cinematográficas de ficción, llegó a Marvel y se plasmó en los enfrentamientos que tuvo el Dios del Trueno. El popular tema pertenece al álbum Led Zeppelin III que se lanzó en 1970.

Fecha de estreno de 'Avengers 4: Endgame' en España, México y Latinoamérica

El estreno de 'Avengers 4: Endgame' es este viernes 26 de abril de 2019. Sin embargo, varios países de Latinoamérica tendrán el privilegio de verlo un día antes.

Estas son las fechas de estreno de 'Avengers 4: Endgame' en los países de Latinoamérica:

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en México: 26 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en España: 26 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en USA: 26 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en Argentina: 25 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en Colombia: 25 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en Perú: 25 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en Chile: 25 de abril de 2019

- Fecha de estreno de Avengers 4: Endgame en Ecuador: 26 de abril de 2019

Los Vengadores 4

¿Qué pasará en Avengers Endgame? A dos días del estreno de la cuarta entrega de Los Vengadores, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están ansiosos por saber el desarrollo de la continuación de Infinity War, película que terminó con un final desgarrador y donde desaparecieron varios superhéroes.

Los SPOILER en las redes sociales sobre las 3 horas que durará Avengers: Endgame no se han hecho esperar, incluso en páginas asiáticas se filtró 4 minutos del film. Joe y Anthony Russo, confirmaron que la película será la más larga de la franquicia de Marvel, noticia que no dejó muy contentos a los seguidores, ya que no podrán ni ir al baño durante la función.

Avengers: Infinity War nos dejó con solo la mitad de la vida en el Universo, esto debido al famoso "chasquido de Thanos" usando el poderoso guantelete con las gemas del infinito. El resto de Los Vengadores y del equipo de Los Guardianes de la Galaxia deberán unir fuerzas para recuperarse de la derrota y enfrentar al supervillano.