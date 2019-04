Game of Thrones: Emilia, Kit y Sophie revelan los secretos del "Frío recibimiento"

El pasado domingo se estrenó Game of Thrones 08x01 y muchos fans siguen, hasta el día de hoy, con el 'hype' por las nubes. Los diversos encuentros de los personajes han quedado en la memoria de muchos de ellos.

Game of Thrones se encuentra en su octava y última temporada, por lo que cada momento que ocurra será crucial. Es por ello que HBO decidió sacar un detrás de cámaras titulado "Una fría Bienvenida," donde los actores hablan sobre la primera parte en Winterfell.

En el video aparecen Nathalie Emmanuel (Missandei), Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) y Sohpie Turner (Sansa Stark) hablan sobre el frío recibimiento que mostraron. Sobre todo esta última, quien no ve con buenos ojos la llegada de la 'Madre de los Dragones'.

"No necesitas ser la persona más inteligente para darte cuenta que no eres bienvenida en este lugar", empieza Emilia Clarke. Nathalie también piensa lo mismo pues los norteños han escuchado ciertos rumores sobre Daenerys, algunos ciertos, otros no.

Por otro lado, Kit Harington sabe que su personaje tendrá ciertos problemas al presentar a su novia ante su familia, mientras que Emilia sabe que, a pesar que en su pasado pudo deshacerse de ciertas personas frías, ahora no podrá pues es la familia de Jon Snow.

Tanto Kit como Sophie creen que es un recordatorio de la primera temporada, cuando llegaron Cersei y Robert Baratheon. La preocupación de Nathalie y Gusano Gris es entendible pues son forasteros que vienen muy lejos.

"Su amor por Jon es la cosa que le permite tomar un respiro e intentar... intentar hacer amigos", expresa Emilia Clarke.

La octava temporada de Game of Thrones ha vuelto más fuerte que nunca y lo tendremos durante seis semanas. Aquí podrás ver el detrás de cámara de GOT 08x01.

Video gracias a The Game of Dead