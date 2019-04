Star Wars: The Rise of Skywalker: Palpatine regresa ¿Cómo sobrevivió el Emperador?

¡El Emperador regresó! hace unas horas se liberó el tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker y muchos fanáticos de la saga creada por George Lucas se emocionaron. No obstante, los últimos segundos fueron los más preocupantes.

En la última parte del adelanto se puede ver restos de los que parece ser la Estrella de la Muerte y al oscurecerse la pantalla se oye la malvada risa del Emperador Palpatine.

También conocido como Darth Sidious, todos vieron caer al antagonista de la trilogía original morir a manos de Darth Vader, cuando este lo cargaba y lo lanzaba al vacío luego de redimirse y volver al lado luminoso.

Entonces cómo sobrevivió Sidious, la respuesta quizá está en el universo expandido de Star Wars, el cual dejó de ser canónico luego de la compra de Lucas Film por parte de Disney, en dónde se relata cuál era la clave de la vida eterna del Emperador.

Si es cierto que estas historias, vistas en cómics, libros y videojuegos; ya no son parte oficial de Star Wars, algunos detalles son usados en el nuevo canon.

Por tal motivo, te explicaremos cómo es que Sidious pudo 'resucitar' después de caer derrotado ante Darth Vader.

La resurrección de Darth Sidious

Palpatine tenia vastos conocimientos sobre la alquimia sith gracias a su entrenamiento con su maestro, Darth Plagueis.

Por eso, si se encontraba al borde de la muerte, podía acudir al lado oscuro de la fuerza para hacer que su espíritu abandonara su maltrecho cuerpo y se incorporara en un nuevo huésped. El Emperador Palpatine 'renaciendo' en su nuevo cuerpo.

El único problema de esta técnica es que solo podía poseer cuerpos sin conciencia. Para resolver este problema, Sidious ordenó construir en Byss un centro de clonación, lleno de clones suyos que se encontraban en estado de hibernación.

Es así que si ' moría' en alguna parte de la galaxia, podía transferir su espíritu a uno de sus clones y regresar poco tiempo después al poder. Por supuesto, Palpatine se encargó que nadie supiera de sus muertes y resurrecciones, para no parecer débil y evitar que la galaxia perdiera el terror hacia el Imperio.

Tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker