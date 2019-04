One Piece manga 939 español: ¡Luffy revela un nuevo poder! [SPOILERS]

A pesar de que el manga 939 de One Piece aún no ha sido lanzado oficialmente, los spoilers ya inundan la web. El último capítulo del manga de One Piece nos dejó con la incógnita sobre la verdadera identidad de Kozuki Hiyori ¿Será ella la clave de la victoria contra el shogun Orochi? Aquí los spoilers.

La última página del capítulo anterior dejó a Zoro con la increíble revelación hecha por Komurazaki y su relación con la familia del anterior shogun Kozuki Oden. Esta confesión se da luego que el espadachín las protegiera del asesino callejero Kamazo.

Según la página Oro Jackson, el próximo capítulo de One Piece presentará la conversación entre Kozuki Hyori y Roronoa Zoro, y el actual Torneo de Sumo en la mina de prisioneros del Yonko Kaido, donde el capitán de los sombreros de paja, Monkey D. Luffy e Hyogoro de la Flor están obligados a participar.

Los tres guerreros

El Capítulo 939 de One Piece comenzaría con Zoro escuchando la revelación de Hiyori, a lo que este le confiesa ser un aliado y amigo de su hermano mayor Kozuki Momonosuke. El cazador de piratas también le cuenta acerca de su plan para participar en una revuelta contra el Emperador Kaido y los Piratas de la Bestia. La escena continua con Hiyori expresando alivio al conocer la relación entre el espadachín y Momonosuke.

Acto seguido, Hiyori cuenta que no viajó al futuro junto con su hermano mayor y las ‘Nueve Vainas Rojas’, de modo que, si alguna vez Momonosuke no tuviera éxito en su misión, el clan Kozuki todavía estaría vivo. Solo unas pocas personas en el país de Wano conocían el secreto de Hiyori, y una de ellas era la pequeña Toko.

Aparte de su hermano mayor, Hiyori también expresa su deseo por encontrar a tres aliados poderosos llamados Kawamatsu, Denjiro y Ashuradoji. Lo curioso es que el manga One Piece ya había mostrado a Ashuradoji, quien actualmente se conoce como Shutenmaru, mientras que Kawamatsu apareció en una de las celdas de la mina de prisioneros.

Luffy y su técnica secreta

Por su parte, Luffy continúa participando en el Torneo de Sumo mientras lucha contra Madilloman y medita sobre una técnica que observo de su maestro Silvers Rayleight. Esta habilidad le permitiría derrotar a sus oponentes sin tocarlos por lo que el joven pirata planearía utilizar esa habilidad contra la dura piel de Kaido.



Observado los intentos de Luffy por aprender tal habilidad, el viejo Hyogoro demuestra conocer tales movimientos al derrotar fácilmente a Madilloman. Esta no sería una sorpresa para los fans debido a que el viejo Hyo alguna vez fue un poderoso jefe yakuza.

¿Crees que Luffy podrá dominar esta nueva técnica? One Piece continúa publicándose desde 1997 en la Shonen Jump y cuenta la historia de cómo Luffy y su tripulación buscan el ansiado tesoro del Rey Pirata Gold Roger.