One Punch Man: segunda temporada tendrá un episodio especial de 10 minutos [VIDEO]

A solo pocos días de haberse estrenado la esperada segunda temporada de One Punch Man, los realizadores acaban de anunciar el lanzamiento de un episodio especial de Saitama y compañía.

Según la página MyAnimeList, la batalla entre los héroes y monstruos tendría un episodio completamente inédito y nunca antes contado en el manga o en el webcomic del cual está basada la serie.

El sitio web oficial de la serie de anime One Punch Man reveló este miércoles que el primer volumen de Blu-ray y DVD de la segunda temporada contendrá un episodio original de 10 minutos. El volumen también incluirá los dos primeros episodios de la segunda temporada, que comenzó a transmitirse con un especial de televisión el 3 de abril.

Titulado "# 01", este especial presentará una historia completamente original. El primer volumen de Blu-ray y DVD saldrá a la venta el 27 de agosto. La segunda temporada abarcará seis volúmenes de Blu-ray y DVD, que se lanzará hasta el 28 de enero de 2020, pero aún no se sabe si los cinco volúmenes restantes también incluirán episodios originales adicionales.

En ese sentido, se comunicó que el volumen también contendrá material adicional en conmemoración del estreno de la segunda temporada, entrevistas al elenco de la serie, comentarios de audio y folletos.

La web del manga y anime también anunció que cada volumen del Blu-ray y DVD se venderán por 7,560 y 6,480 yenes respectivamente ¿Llegarán a nuestro país? Todo indica que tendremos que esperar mucho para que llegue a nuestras manos.

Para los que no conocen el manga y anime de One Punch Man, la serie está basada en el webcomic del autor ONE. La historia sigue a Saitama, un joven héroe que vence a todos sus rivales de un solo golpe. Su fuerza es tal que, a lo largo de los episodios, Saitama busca encontrar un rival con el que pueda tener una batalla digna de sus habilidades.