My Hero Academia: el ‘ejercito de liberación’ revela el verdadero tamaño de su malvada organización

Uno de los mangas más leídos semana a semana sin duda alguna es My Hero Academia (Boku No Hero Academia), que se sigue manteniendo entre los primeros puestos de la revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Y es que su trama cada vez se va tornando más profunda e inclusive por momentos oscura.

En los últimos capítulos se ha dejado a los héroes casi de lado para poder darnos una vista mucho más amplia de los villanos que le harán la vida imposible a los jóvenes héroes que apenas están en entrenamiento. Una de estas organizaciones malvadas es la ya conocida ‘Liga de villanos’, mientras que la otra es el recientemente presentado ‘Ejercito de liberación’

Pero con la publicación del último capítulo del manga que ya va por su capítulo número 223, se ha hecho una revelación que nadie esperaría. Si bien es cierto la ‘Liga de Villanos’ son los sucesores oficiales del villano All for One, este nuevo grupo parece superarlos en número y por mucho.

En esta última edición se pudo ver como Shigaraki Tomura mantuvo una conversación con el líder de esta organización malvada, que ahora se hace llamar a si mismo ‘Re Destro’, quien le indica a este grupo de villanos que en ese momento cuentan con un total de 116,516 miembros en sus filas, quienes han estado esperando por años para manifestarse.

Tras decir esto, el ‘Ejercito de liberación’ lanza una amenaza definitiva para el grupo de Shigaraki, indicando que los satélites ya los tienen rastreados y que no podrán escapar de su vista. Tiene dos opciones, o dejan que los héroes los derroten o se enfrentan a esta agrupación para convertirse en el símbolo del inicio de la revolución de la liberación.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

