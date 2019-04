Avengers: Endgame: luego de ver 10 minutos de película, periodistas revelan detalles en sus redes sociales

A pocas semanas del esperado estreno de Avengers:Endgame, película que cerrará la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), muchos fanáticos quieren saber que pasará con los Vengadores sobrevivientes al chasquido de Thanos.

A pesar que falta poco tiempo para el estreno, los directores de la cinta Joe y Anthony Russo, continúan trabajando en la edición final de la producción.

Por tal motivo, se realizó una función de prensa en la que periodistas de distintos medios fueron los afortunados para diez minutos del filme.

El avance especial se proyectó en The Walt Disney Studios, California. Los hombres de prensa estuvieron de acuerdo en que Avengers: Endgame es una de las mejores películas del UCM y lo poco que vieron fue espectacular.

Además, se supo que Disney les pidió estricta reserva a los periodistas con lo que vieron en la proyección. Sin embargo, si pudieron publicar sus reacciones a través de Twitter.

A continuación te mostraremos algunos de los 'tuits' que elogian a la cinta dirigida por los hermanos Russo.

"!Waoo! Los hermanos Russo solo nos mostraron 10 minutos de la grabación de Avengers:Endgame y se ve increíble. No puedo decir mucho, pero definitivamente los últimos 10 minutos de la

de la película involucran a Thanos, Cap, Tony y Wolverine (!) haciendo un número de baile coreografiado. De todos modos es genial"

Wow! The Russo Brothers just showed us 10 minutes of #AvengersEndgame footage, and it looks amazing. Can’t say much but it was definitely the final 10 minutes of the film and it involves Thanos, Cap, Tony, and Wolverine (!) doing a choreographed dance number. Anyway, cool stuff! pic.twitter.com/NDOH9YEotB — Dan Casey (@DanCasey) April 6, 2019

"Todavía estoy pensando en las imágenes que vi esta noche de Avegengers:Endgame. Eran solo 10 minutos pero estoy temblando".

Still thinking about the footage I saw tonight of #AvengersEndgame . It was only about 10 minutes but I’m shook 😱 pic.twitter.com/wga9RY4s8F — Jessica McDonald (@healthy_mouse) April 6, 2019

" Los hermanos Russo nos dieron la bienvenida a una proyección de Avengers:Endgame. ¡La grabación fue increíble y ahora estoy más emocionada! ¡Eso está diciendo algo! # avengersendgame"

The Russo brothers welcomed us to a footage screening of #Avengers #Endgame. Footage was awesome and now I’m more excited! That’s saying something! #avengersendgame pic.twitter.com/l9hlAkTwSH — Jenna Busch (@JennaBusch) April 6, 2019



"He visto las imágenes de Avengers:Endgame y todo lo que puedo decir es que no estás preparado para lo que se viene. ¡El juego final será locooo!

I have now screened #AvengersEndgame footage and all I can say is that you are not prepared for what's coming. Endgame is going to be craaazzzyyyyy! pic.twitter.com/WR99AafXik — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) April 6, 2019

Solo queda esperar el 25 de abril para el estreno de Avengers: Endgame y saber si es la mejor película de la 'Saga del Infinito'.

