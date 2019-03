Dragon Ball Heroes: ¿Jiren será poseído por los tsufurus? Una imagen hace pensar lo peor

Aún no tenemos fecha confirmada para el décimo episodio de Dragon Ball Heroes, pero mucho se viene especulando al respecto, sobre todo ahora que ya se nos mostró la nueva apariencia de Gokú como el Ultra Instinto en el traje del Gran Sacerdote y la futura pelea que tendría contra Hearts.

Pero como si se tratase de una filtración, una imagen ha causado el pánico en los seguidores de Dragon Ball Heroes, pues vemos al poderoso Jiren, el gris, totalmente poseído por Oren, tal como le ocurrió a Vegeta en el episodio pasado, lo que inmediatamente hizo pensar lo peor en muchos, de cara al nuevo capítulo.

Pero para tranquilidad de los seguidores, cabe mencionar que esto no es más que una imagen creada por los fans, pues no hay ninguna oficialización con la misma. Seguramente muchas escenas similares sigan apareciendo de cara al estreno del episodio, pero esto no quiere decir que en un futuro algo similar pueda pasar.

Otra de las grandes noticias que se dio a conocer en las últimas horas, es que la serie podría regresar en el mes de julio, con los nuevos episodios del anime, aunque esto, si bien fue dicho por fuentes confiables, se espera que sea oficializado por Toei Animation el próximo 26 de abril.