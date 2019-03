'The Juniper Tree': primera película de Björk será restaurada y estrenada en cines [VIDEO]

Cuando nos referimos a Björk, hablamos de su música, su extravagante performance y el destacado desempeño en los escenarios. Desde 1986, cuando formaba parte de la banda The Sugarcubes, hasta el 2017 con el álbum Utopia, la artista islandesa ha cosechado éxitos considerables. Sin embargo, una etapa -desconocida para muchos- es la que tiene a la cantante como una destacada actriz.

En el 2000, la islandesa protagonizó la película 'Dancer In The Dark', de Lars von Trier, donde interpretó a Selma Ježková, una migrante que padece de ceguera progresiva y que debe enfrentar difíciles situaciones para cuidar de su hijo. Detalle aparte, en esta película Björk colaboró con el director en la realización la banda sonora.

La primera etapa de la artista islandesa como actriz surgió en 1967, cuando incursionó en el cine con el filme de la directora estadounidense Nietzchka Keene, denominado 'The Juniper Tree', basado en la narración homónimo de los hermanos Grimm. La película alcanzó a participar en el Sundance Film Festival en 1990, pero no se proyectó en ningún cine. No obstante, y para felicidad de los fanáticos de Björk, Arbelos Films y el Centro de Investigación de Cine y Teatro de Wisconsin se encargaron de restaurar la cinta, y en poco tiempo, será llevada a la pantalla grande.

'The Juniper Tree' será lanzada en cines islandeses, pero no se descarta que se proyecte en Latinoamérica. Ya con la cinta restaurada, la proyección en Islandia y la posible distribución posterior del video, podemos estar tranquilos y confiar en que muy pronto la encontraremos circulando en Internet. Por el momento, podemos disfrutar del trailer oficial de la cinta en Youtube.

Mira el trailer de 'The Juniper Tree', la primera película de Björk