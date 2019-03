Spiderman Far From Home: Mysterio se deja ver en nueva imagen promocional

La última película de Marvel Studios que se estrenará en el presente año será Spiderman Far From Home. La secuela del arácnido ocurrirá minutos después de Avengers: Endgame, sin embargo, aún no saben todos los detalles de la esperada película.

Lo único que hemos podido ver es un tráiler, donde se han visto a varios elementos destruir ciudades de Europa. Mientras Spiderman intenta detenerlos, aparece Mysterio, el villano de los cómics que será interpretado por Jake Gyllenhaal.

Si bien apareció, no se llegó a ver su traje por completo. Es por ello que una página de Marvel decidió colgar una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece Mysterio por completo. El villano contará con el clásico casco en forma de pecera como en los cómics.

También mantendrá su capa morada, mientras que el resto será una un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado pues contará con tecnología avanzada: una base verde y una armadura dorada encima. Algunos rumores indican que esto será gracias a los chitauri.

Sinopsis de Spiderman Far From Home

"Nuestro amigable vecino superhéroe decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas”, añade. “Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás las acciones heroicas durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente".

Spider-Man: Far From Home se estrenará en julio.