The Walking Dead 9x10 EN VIVO: Lydia y Henry tendrán un romance en nuevo adelanto

Ver EN VIVO The Walking Dead 9x10. La llegada de los 'Susurradores' han sorprendido a miles de fans, pues no solo se han podido ver a algunos integrantes de este grupo, sino también, a la líder y su hija: Alpha y Lydia respectivamente.

Sin embargo, en el avance de The Walking Dead 9x10 que se estrenará el día de hoy en la noche, se ha podido ver como Lydia, atrapada por los Supervivientes, entablar una relación amorosa con un personaje totalmente diferente al de los cómics.

En la obra de Robert Kirkman, Lydia entabla una relación con Carl, quien falleció en la temporada anterior. Sin embargo, en la serie de la cadena AMC, la hija de Alpha tendrá un romance con Henry, el muchacho del Reino que fue encarcelado por su mal comportamiento en una reunión.

El avance de The Walking Dead 9x10 'Omega', muestra como Lydia y Henry, ambos apresados en Hilltop, aparecen dándose la mano. Por otro lado, se puede ver como la joven amenaza a Daryl: "Mi madre... No te metas con ella. Las cosas nunca irán bien de nuevo. Este sitio caerá como cualquier otro".

Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead habló sobre la conexión que puede haber entre ambos jóvenes: "Puede haber algo. Creo que es algo interesante en nuestro mundo porque no hay muchos muchachos. Muchos de ellos no sobrevivieron, así que, ¿cuántas personas hay con las que puedes conectar?", sostuvo.

The Walking Dead: sinopsis oficial de 'Omega' (9x10):

Un nuevo ingreso al grupo de Hilltop abre una oportunidad de encuentro con la líder de 'los susurradores'. Un escuadrón de búsqueda tendrá que lidiar con una complicada misión de búsqueda para dos amigos perdidos.

'Omega' nos presentará a tres nuevos personajes: Rose (Caroline Arapoglou), Cyrus (Quinn Bozza) y Matias (Javier Carrasquillo), supervivientes que tendrán que unirse a dos de los bandos antes del inicio de la guerra entre Susurradores y Supervivientes. Hasta el momento no se sabe de algún tipo de muerte o desaparición, tan solo se tiene conocimiento del secuestro de Luke (Dan Fogler) y Alden (Callan McAuliffe), prisioneros de Whisperers al final de 'Adaptation' (The Walking Dead 9X09).

¿Cuándo ver "The Walking Dead" 9x10?: 'Omega'?

The Walking Dead puede ser visto a través de la señal de FOX Premium a partir de las 9 p. m. hora peruana.

Canales para ver "The Walking Dead" 9x10

Canal: Fox Premium Series

Online: aplicación de Fox Play

Día para ver "The Walking Dead" 9x10

Domingo 17 de febrero

Hora para ver "The Walking Dead" 9x10?: 'Omega

América Latina

México: 8:30 pm

Colombia: 9:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Chile: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 17 de febrero

Hora: 9:00 pm

España

Canal: Fox España

Día: lunes 18 de febrero

Hora: 10:00 pm