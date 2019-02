Revelan fotos oficiales de la segunda temporada de 'You' [FOTOS]

Después de que un video oficial de Netflix anunciara, vía redes sociales, la confirmación de la segunda temporada de 'You', muchos fanáticos se morían por conocer quiénes serían los actores que participarían en esta historia protagonizada por Penn Badgley.

Esta vez, desde su cuenta oficial de Twitter, el streaming Netflix dio a conocer finalmente las primeras fotos oficiales de la segunda temporada de 'You' En esta publicación, que ya cuenta con más de 1 millón de compartidos, se observa al protagonista de la entrega, Penn Badgley junto a rostros nuevos y otros conocidos de la primera temporada de 'You'.

Las dos fotografías registran lo que parece ser el repaso del guión entre los directores, productores y actores que participarán en esta segunda temporada de la popular producción de Netflix. En la primera se observa al actor que interpreta a Joe Goldberg y a la nueva estrella del streaming estadounidense, Victoria Pedretti, antes en The Hanting House. La actriz será uno de los nuevos personajes en la historia del psicótico Joe: ¿ será ella su nueva víctima?.

Ustedes: "¿Para cuándo la segunda de You?"

Yo: Miren, ya estamos en ello. pic.twitter.com/djMl6lCDpW — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) 15 de febrero de 2019

En la segunda fotografía aparece junto a Ambyr Childers, actriz que interpreta a Candace, expareja de Joe. Sin duda, una de las críticas de 'You' es el no dejar conocer al menos una parte de lo que sucede con su personaje en la primera entrega: ¿estará viva o no?

La publicación, hecha en Twitter, responde así al entasiasmo de los fanáticos de 'You' que buscaban conocer por fin un pequeño adelanto de esta entrega: "¿Para cuándo la segunda de You? Yo: Miren, ya estamos en ello", se puede leer en la publicación. Estas fotografías no hacen más que plantear más especulaciones y teorías sobre el futuro de sus personajes: ¿aparecerá el fantasma de Beck en esta historia? Probablemente, como lo ha hecho anteriormente, Netflix nos sorprenderá con más extractos de esta nueva temporada de You a través de su segunda temporada.