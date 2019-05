Your name tendrá un live action y director de The Amazing Spider-Man la dirigirá

Fans están divididos. La empresa Paramount y Bad Robot han anunciado que ya tiene seleccionado al director que se hará cargo de la versión con personajes reales del remake (live action) de Your Name.

La cinta, catalogada como una de las mejores películas que ha dado el cine japones en los últimos tiempos, logró no solo quedarse con la taquilla nipona, sino también en la de los países donde fue estrenada.

A través de un comunicado, se informó que el encargado del proyecto será Marc Webb, quien fuera director de las dos entregas de The Amazing Spider-Man. Webb es conocido por su amplia carrera y la filmografia que lo acompaña; entre sus títulos tenemos: (500) Days of Summer y Un don excepcional.

Your name (Kimi no na wa) tráiler

El portal Deadline da un breve alcance de lo que será la historia que veremos en esta nueva versión de 'Your name'. “En esta versión, una joven nativa americana que vive en un área rural y un joven de Chicago descubren que están intercambiando cuerpos de forma mágica e intermitente. Cuando un desastre amenaza con alterar sus vidas, deben viajar para encontrarse y salvar sus mundos”, se lee.

Si bien la carrera que tiene Marc Webb es respetable, fanáticos de la historia no están convencidos de que sea necesario la realización de una película live action. En redes piden que los protagonistas sean japoneses y no actores estadounidenses.

Trascendió que el remake será escrito por Eric Heisserer (Arrival, Bird Box) y contará con Bad Robot, empresa de J.J. Abrams, en la producción junto a Genki Kawamura, quien fue parte del equipo de la película original.