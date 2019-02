The Walking Dead: Los posibles verdaderos motivos por los que Carl Grimes dejó la serie

Por ocho temporadas, el joven actor Chandler Riggs se encargó de interpretar a Carl Grimes, el recordado hijo de Rick en la serie The Walking Dead. Y por la importancia que tuvo el rol llamó mucho la atención la inesperada la muerte de Carl en el capítulo 8 de la octava temporada, allá por fines de 2017.

Al respecto salieron muchos rumores acerca de la salida del actor de la popular serie de zombies y sobrevivientes. Incluso, muchos se negaron a aceptar esto, por ello comenzaron a especular que Chandler habría tenido otra mejor oferta laboral en una película o nueva tira televisiva. Lo cierto, es que el encargado de revelar el tema, fue su padre.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, William Riggs, contó las razones de la salida de su hijo de la serie. Además, aprovechó en enfatizar que no le pareció justa la forma en cómo se manejó la producción del show con respecto de esa decisión:

“Solo para aclarar de una vez por todas: Chandler no quería dejar el programa. Fue aceptado en la Universidad de Georgia y completaría la escuela mientras trabajaba (en línea durante el rodaje) como lo había hecho en la escuela secundaria durante los últimos 8 años. Scott Gimple lo llamó y le dijo en una conferencia telefónica en abril que aceptara un contrato de 2 años, que era lo típico. 1 año garantizado y el siguiente a su elección, que también era lo habitual. Chandler Firmó el contrato, se graduó de la escuela secundaria y volvió a trabajar. Compró una casa cerca del set y se inscribió en UGA para poder estar cerca del trabajo, ya que habíamos viajado casi 2 horas en todos estos años”, escribió.

Luego detalló un poco más la historia sobre la despedida de su hijo de The Walking Dead:

“Era mediados de junio, su cumpleaños número 18 era en un par de semanas. Se filmaron 5 episodios y nos pidieron a mi esposa y a mí que estuviéramos en una reunión con Chandler, lo cual fue un poco inusual. Me puso nervioso, pero él y su manager me aseguraron que era para planificar el rodaje, y demás. Scott Gimple era el único allí y nos dijo que Carl se iría en pocos episodios. Chandler estaba absolutamente devastado. Me decepcionó que Scott hubiera sido deshonesto con un joven de 17 años tomando decisiones sobre su vida y esperando para decirlas.

Después de que se emitió, me pidieron que comentara cómo me sentía. Lo hice, tal vez no debería haberlo hecho. Tres horas más tarde, AMC me pidió que borrara el comentario, lo cual hice. Seis horas después, TMZ me llamó y me pidió que hablara, y me negué. Nada de esto en verdad ha sido sobre mí. No sé por qué alguien diría algo sobre mí, pero eso está bien: enseñar a Chandler a ignorar la negatividad vino con el trato, así que puedo hacerlo yo también. Nunca le hice el camino difícil a mi hijo, nuestra familia tuvo que trabajar junta para hacer todo posible para él. Estoy muy agradecido por la oportunidad y por 8 grandes años; como padre sentí que Chandler se había ganado un mejor tratamiento, pero así es el negocio”, expresó.