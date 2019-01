Dragon Ball Super: Fanático analiza la ropa de Broly y descubre un importante secreto [VIDEO]

Dragon Ball Super Broly arrasó con la taquilla y emocionó a todos sus seguidores con la cinta que contó el origen de la raza de los saiyayines, además que trajo el regreso del guerrero legendario. Un fanático analizó la cinta y quiso saber a qué se debe el origen del traje de Broly, pero al hacerlo descubrió un importante secreto.

La cinta aún sigue dado de qué hablar en el mundo, puesto que ya se posicionó como la tercera cinta de anime con mejor recaudación en Estados Unidos, además que seguramente seguirá sumando más ganancias en taquilla con los estrenos en el resto del mundo. Muchos apuntan a que el éxito radica en el nuevo diseño de Broly y su personalidad que es mejor desarrollada que la de 1993.

Broly tiene un desarrollo diferente al que se conocía, sobre todo de forma mental, puesto que esto está ligado a su experiencia de vivir en solitario en el planeta Vampa junto a su padre, Paragus. Este lo llegó a entrenar sin nada de piedad, para que logre convertirse en el poderoso guerrero.

Un punto importante de esto, es parte de la ropa de Broly, que llega a tener una explicación dentro de la misma película. La referencia es al traje de color verde que lleva, el cuál pertenece a su amigo Bah, pues Paragus le corta la oreja y este la uso como parte del traje. Aunque nada más entro de la indumentaria que lleva tiene explicación.

Quién si se tomó la molestia de ver los detalles, fue una fanático que descubrió algo sorprendente. Los pantalones que trae puesto Broly, pertenecen en realidad a Beets, el Saiyajin que viajó a Vampa junto a Paragus y fue asesinado por él cuando se dieron cuenta que estarían abandonados en dicho planeta.

Pero eso no sería todo, pues Paragus decidió tomar el el cinturón de Beets, mientras que a Broly le dio las botas y muñequeras del Saiyajin asesinado. Seguramente los detalles de esta convivencia en Vampa se podrían mostrar en la cinta de tres horas, como propuso Akira Toriyama, aunque todos sabemos que la misma fue recortada a una hora con 40 minutos.

Incase you're wondering where Broly's outfit change came from pic.twitter.com/A4NfujwxiM

Broly and Paragus stole Beet's clothes

Broly took his pants, shoes and wristbands

Paragus stole his pouch pic.twitter.com/4gtTueLJXb