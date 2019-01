'Frontera Azul', película peruana filmada en cinco países, ya tiene fecha de estreno

'Frontera Azul' es una producción que demoró siete años e implicó filmar en locaciones como Alaska, Namibia, Indonesia, Tahití y el norte del Perú. La cinta está bajo la dirección de Jorge Carmona y Tito Köster.

Se trata de un filme que rompe paradigmas del cine nacional y que plantea un viaje visual por los ciclos de la vida del hombre y su relación con la Naturaleza.

“Frontera Azul me ha enseñado muchísimo, no solamente me ha enseñado en términos laborales, sino también en términos personales, a darme cuenta de en qué planeta vivimos y sobre todo también a agradecer de que tenemos la posibilidad de conocer un espacio tan maravilloso como es nuestro planeta”, refiere Carmona.

El filme contó con equipos de producción y actores locales en cada uno de los cinco países en los que rodaron, siendo a la fecha la única película peruana rodada en escenarios tan distintos y en tres continentes.

Rafael Acuña, productor ejecutivo de 'Frontera Azul', destaca el esfuerzo que significó trabajar con equipos locales en cada uno de los escenarios, siendo el equipo de Alaska el más grande con el que se involucraron.

Jorge Carmona explicó la incorporación de este quinto escenario: “Elegimos Alaska porque para nosotros tiene relación con el origen de lo que es el mar, fuente de vida y espacio que impera en términos geográficos y de porción que cubre nuestro planeta”. La película se detiene en cada una de las imágenes de la Naturaleza, el verdadero protagonista: las imágenes del mar y el cielo, las montañas nevadas de Alaska, los desiertos del África, las olas salvajes de Tahití, el mar de Indonesia y las ballenas jorobadas en el norte del Perú. Narrada en dialecto esquimal Yupik, Frontera Azul aborda al ser humano y sus ciclos, bajo la premisa de que “no importa donde vivas, todos tenemos la misma problemática, los mismos sueños, todos somos uno”.

El estreno de 'Frontera Azul' está programado para este 7 de febrero en las salas de cine de todo el Perú.