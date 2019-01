Spider-man: Far From Home: importante personaje de la primera cinta estaría de vuelta

Spider-man: Far From Home no ha sido estrenada y fanáticos ya tiene una idea de qué personajes podrán ver en pantalla grande.

En medio de la incertidumbre por no conocer al elenco completo, una información sobre dos actores que volverán a interpretar a sus personajes en esta segunda entrega se viene viralizando.

Deadline, portal especializado en Cine y TV, ha confirmado que los actores, Michael Keaton y Laura Harrier que encarnaron a Adrian Toomes (El Buitre) y a su hija Liz en ‘Spider-Man: Homecoming’, habrían participado en el rodaje de la secuela.

Sabiendo cómo terminó la primera cinta de Spider-Man, y las buenas opiniones recibidas por la película en general y sobre todo por el villano de Keaton. par algunos fanáticos era casi imposible no ver las garras de El Buitre una vez más.





Así también, en redes sociales se viene especulando sobre alguna otra aparición estrella en el elenco. Para muchos el haber logrado que se mantenga en secreto esta información hasta ahora y sabiendo que Spiderman tendrá una misión especial en su viaje a Europa, es de esperar que la presencia de los Toomes esté más cerca del cameo que de influir en la trama.