Netflix retiró popular anime de su servicio y fans comparten su pena en redes

Desde hace un tiempo, Netflix ha comenzado a apostar por las producciones internacionales y sobre todo en los anime, razón por la cual el catálogo de la plataforma no ha dejado de llenarse de series y películas japonesas.

En agosto del año pasado, el servicio anunció que la popular Kimi no na wa (You name) haría su ingreso para el gusto de sus usuarios. Tras darse a conocer la noticia, en las redes sociales los cibernautas expresaron su gusto y sorpresa por ver por fin la historia en el servicio de streaming. Pero todo cambiaría hace unas horas.

Solo seis meses después de su llegada a Netflix, Kimi no na wa (You name) ha salido de su lista de contenidos. Fanáticos están comentando lo sucedido en Facebook y Twitter e indicando que la noticia los tomó por sorpresa.

"¡No puedo creer que hayan sacado 'You name' de Netflix", "Cuándo quieres ver 'You name' y Netflix ya la retiró de su servicio" y "¡Por favor, vuelvan a poner la cinta en el servicio!", son algunos de los comentarios que se logran leer en las plataformas sociales.

Todo cabe indicar que la licencia, a la cuál está sujeta Kimi no na wa (You name), tan solo fue por estos meses por lo que la cinta tuvo que ser retirada.

Estrenos en Netflix en el 2019

Para el mes de enero se espera la llegada a Netflix de las cintas "Colonia" (protagonizada por Emma Watson), "En primera plana" (ganadora del Oscar en el 2015), "Bajos instintos 2" (con Sharon Stone) y "Orgullo, prejuicio y zombies" (una versión libre del clásico de Jane Austen) y "Mala conducta" (con Josh Duhamel y Al Pacino).

Si hay niños en casa, podrán disfrutar de las nuevas temporadas de "Una serie de eventos desafortunados" y "Power Rangers Ninja Steel".