John Wick 3: Parabellun lanza teaser y póster promocional

Nadie puede negar que la saga de John Wick es un rotundo éxito a nivel mundial y sirvió para que la carrera de Keanu Reeves despegue nuevamente. Por tal motivo muchos espectadores esperan con ansias el estreno de John Wick: Parabellum.

La primera parte de la saga se estrenó John Wick en 2014 y fue dirigida por David Leitch y Chad Stahelski. La secuela llegó después de 3 años y vemos como el famoso sicario se ve obligado a viajar a Roma para enfrentarse a los asesinos más peligrosos del mundo y aniquilar a una organización secreta.

La segunda parte contó con un final tenso para muchos seguidores de la saga, quienes quedaron esperando con ansias el tercer capítulo de la historia, que llegará con John Wick 3: Parabellum.

Aunque aún quedan pocos meses para el estreno de John Wick: Parabellum (17 de mayo), el póster oficial se lanzó hace unas horas. En él se puede ver al personaje interpretado por Keanu Reeves detrás de la puerta del famoso hotel Continental, lugar del que fue alguna vez socio.

Chad Stahelski regresa como director después de dirigir la segunda película y de codirigir la primera. En una entrevista con EW reveló que "John Wick 3: Parabellum" es "una pequeña historia de origen", con el famoso sicario contactándose con algunas personas que formaron parte de su pasado.

“Queremos, no tanto ir más grande en el tercero, sino mostrarte más de las complejidades del mundo. Siento que hay todas estas sutilezas diferentes que salté en el Número Dos, a las que me gustaría volver en el (Capítulo 3) y mostrarle el funcionamiento interno de diferentes partes de Nueva York".

"Así que, en lugar de conjuntos de piezas masivas, me gustaría mostrarte las más interesantes y complejas. Esperemos que hagamos que las personas vean a los recolectores de basura, a las furgonetas más limpias ya las personas sin hogar ahora de manera un poco diferente”.

Con estas declaraciones se sabe que la cinta estará enfocada en el sufrimiento del protagonista, por lo que las situaciones que enfrentará será más complicadas para el sicario amante de los perros.



We’ll be seeing you… John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3 pic.twitter.com/x6rj2FSOhv